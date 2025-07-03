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Новосибирской компании «Нафтатранс Плюс» резко понизили кредитный рейтинг

  • 03/07/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирской компании «Нафтатранс Плюс» резко понизили кредитный рейтинг
Эмитент допустил дефолт по облигациям

Национальное рейтинговое агентство понизило новосибирскому эмитенту ООО «Топливная компания «Нафтатранс Плюс» кредитный рейтинг до минимального значения «D|ru|» (зафиксирован дефолт).

Стоит отметить, что еще в феврале 2025 года НРУ подтвердило кредитный рейтинг «Нафтатранс плюс» на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом.

В середине июня агентство понизило рейтинг эмитента до уровня «С|ru|», присвоив ему статус «под наблюдением». Это решение было принято после того, как нефтетрейдер сообщил о приостановке выплат по облигациям. В «Нафтатранс Плюс» поясняли, что сложности возникли из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падения спроса на рынке нефтетрейдинга.

В июне эмитент допустил технические дефолты при выплате купонов по облигациям серий БО-05 на 5,75 млн руб., БО-04 на 1,56 млн руб. и БО-03 на 3,7 млн руб. Кроме того, по облигациям БО-03 компания не выплатила купонный доход 3,7 млн руб. и часть их номинальной стоимости на сумму 41,7 млн руб. 30 июня технический дефолт перешел в фактический. Как отмечалось на сайте раскрытия информации, «теперь у владельцев облигаций компании есть основания требовать их досрочного погашения».

При этом также сообщалось, что эмитент прорабатывает варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе, за счет реструктуризация всего кредитного портфеля. В течение 2-3 месяцев «Нафтатранс Плюс» намерен разработать и опубликовать антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании, сообщали в компании.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». За 9 месяцев 2024 года Компания реализовала 146 тыс. тонн нефтепродуктов (9 месяцев 2023 года: 229 тыс. тонн). В структуре продаж в натуральном выражении порядка 38% занимает дизельное топливо, 29% — бензин, 23% — мазут. Бизнес-модель включает долгосрочное партнёрство с рядом компаний, осуществляющими розничную продажу топлива, транспортировку и хранение, говорится в аналитике НРА.

Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У Компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. В планах компании — консолидация транспортного направления в периметр бизнеса в рамках другого дочернего предприятия, АО «ХК» Нафтатранс».

В 2025 году эмитент планировал получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М».

Ранее редакция сообщала о том, что «Нео-Пак» из Новосибирска зарегистрировал дебютный выпуск облигаций

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : облигации кредитный рейтинг дефолт


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