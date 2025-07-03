Новосибирской компании «Нафтатранс Плюс» резко понизили кредитный рейтинг

Национальное рейтинговое агентство понизило новосибирскому эмитенту ООО «Топливная компания «Нафтатранс Плюс» кредитный рейтинг до минимального значения «D|ru|» (зафиксирован дефолт).

Стоит отметить, что еще в феврале 2025 года НРУ подтвердило кредитный рейтинг «Нафтатранс плюс» на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом.

В середине июня агентство понизило рейтинг эмитента до уровня «С|ru|», присвоив ему статус «под наблюдением». Это решение было принято после того, как нефтетрейдер сообщил о приостановке выплат по облигациям. В «Нафтатранс Плюс» поясняли, что сложности возникли из-за высоких ставок по кредитам, отсутствия возможности рефинансировать часть кредитного портфеля, а также падения спроса на рынке нефтетрейдинга.

В июне эмитент допустил технические дефолты при выплате купонов по облигациям серий БО-05 на 5,75 млн руб., БО-04 на 1,56 млн руб. и БО-03 на 3,7 млн руб. Кроме того, по облигациям БО-03 компания не выплатила купонный доход 3,7 млн руб. и часть их номинальной стоимости на сумму 41,7 млн руб. 30 июня технический дефолт перешел в фактический. Как отмечалось на сайте раскрытия информации, «теперь у владельцев облигаций компании есть основания требовать их досрочного погашения».

При этом также сообщалось, что эмитент прорабатывает варианты выхода из сложившейся ситуации, в том числе, за счет реструктуризация всего кредитного портфеля. В течение 2-3 месяцев «Нафтатранс Плюс» намерен разработать и опубликовать антикризисный план, включающий финансовую модель, условия, сроки выплат по всем займам компании, сообщали в компании.

ООО ТК «Нафтатранс Плюс» зарегистрирована в 2007 году в Новосибирске, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, а также поставляет топливо на АЗС под брендом NAFTA24, принадлежащие стратегическому партнёру ООО «АЗС-Люкс», а также для ключевых клиентов, в числе которых ООО «ТЕБОЙЛ РУС». За 9 месяцев 2024 года Компания реализовала 146 тыс. тонн нефтепродуктов (9 месяцев 2023 года: 229 тыс. тонн). В структуре продаж в натуральном выражении порядка 38% занимает дизельное топливо, 29% — бензин, 23% — мазут. Бизнес-модель включает долгосрочное партнёрство с рядом компаний, осуществляющими розничную продажу топлива, транспортировку и хранение, говорится в аналитике НРА.

Единственный владелец компании — ее основатель Игорь Головня. У Компании есть дочерняя организация ООО «Энергия топлива», осуществляющая хранение нефтепродуктов. В планах компании — консолидация транспортного направления в периметр бизнеса в рамках другого дочернего предприятия, АО «ХК» Нафтатранс».

В 2025 году эмитент планировал получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М».

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