С пенсионного счета новосибирского разработчика нанотрубок сняли арест

Новосибирский областной суд уточнил обеспечительные меры, утвержденные определением Советского районного суда Новосибирска к ООО «Плазмокатализ» (ранее ООО «ОКСиАл.ру») и академику РАН Михаилу Предтеченскому. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Прокуратура обратилась в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации в лице Министерства науки и высшего образования РФ, с иском о солидарном взыскании убытков в виде упущенной выгоды на сумму более 246 млн рублей. Ведомство требовало арестовать 100% долей компании, ввести запрет на ее реорганизацию, выплату дивидендов и совершение сделок.

По иску прокуратуры Советский районный суд арестовал движимое и недвижимое имущество обоих ответчиков в пределах суммы исковых требований. При этом суд отказал в аресте долей уставного капитала общества и введении запретов на корпоративную деятельность, посчитав данные меры чрезмерными и не связанными с предметом спора.

Представители ООО «Плазмокатализ» и Предтеченского подали частные жалобы, в которых просили отменить обеспечительные меры. В итоге областной суд снял арест с пенсионного счета Предтеченского.

Напомним, ученый Михаил Предтеченский и бизнесмены Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский в 2010 году основали в Новосибирске компанию OCSiAl, которая начала производить графеновые нанотрубки. В 2014 году в проект вошла госкорпорация «Роснано», вложив в него $20 млн и купив евробонды компании на $40 млн.

В 2022 году Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl по иску бывших совладельцев ЮКОСа.

В 2023 году OCSiAl отказался от расширения производства в Новосибирске.

В ноябре 2024 года Генеральная прокуратура РФ в интересах Российской Федерации в лице Минобрнауки РФ обратилась в суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании «MCD Technoligoes S.A.R.L», которая владеет с 2013 года патентом на метод синтеза углеродных нанотрубок.

В июне 2025 года, по сообщению газеты «Ведомости», суд по интеллектуальным правам в Москве отказал люксембургской компании MCD Technologies S.A.R.L. передать дело по подсудности в суд округа Люксембург или в Международный коммерческий суд Сингапура.

По данным сервиса Контур.Фокус, «Плазмокатализ» занимается оптовой торговлей химическими продуктами, в частности, графеновыми трубками и порошком из нанотрубок марки Tuball. С марта 2024 года владельцем компании является Лонг Лайф Текнолоджис с.А (Люксембург).

Ранее редакция сообщала о том, что акции OCSiAl «заморозили» в Лондоне.