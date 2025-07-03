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С карты Новосибирской области исчезли еще два населенных пункта

  • 03/07/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
С карты Новосибирской области исчезли еще два населенных пункта
Жители уехали из-за отсутствия инфраструктуры

Депутаты регионального парламента поддержали проекты областных законов об упразднении двух населенных пунктов: поселка Зырянка (Чулымский район) и 3298 км Шагаловский (Коченевский район). Как отметили докладчики – представители местных администраций – в этих локациях ничего не осталось.

— Там нет водоснабжения, электричества, нет ни одного объекта. Из-за отсутствия инфраструктуры молодежь уезжала в туда, где есть школы, детсады и ФАПы, — пояснил глава Большеникольского сельсовета Владимир Виндимут судьбу Зырянки.

Он отметил, что с 2018 года в поселке никто не живет.

В населенном пункте 3298 км Шагаловский, по словам исполняющей обязанности главы Шагаловского сельсовета Татьяны Шабановой, отсутствуют жилые помещения, предназначенные для проживания людей, объекты социальной сферы и обслуживания, а также граждане, фактически проживающие на территории, также отсутствует перспектива развития данной территории как населенного пункта. Последний житель снялся с регистрации в населенном пункте более трех лет назад.

— Основания для восстановления  указанного населенного пункта в настоящее время нет, — констатировала Шабанова.

Депутат Роман Яковлев предложил коллегам отложить рассмотрение этого вопроса и проработать совместно с местными органами власти и горожанами вопрос о создании на площадке садового или дачного общества. Однако, инициативу не поддержал спикер Андрей Шимкив. Он отметил, что статус «населенный пункт» не нужен для создания СНТ.

В итоге решение о ликвидации населенных пунктов было поддержано.

Стоит отметить, что вопросы о ликвидации населенных пунктов в районах Новосибирской области выносятся на рассмотрение депутатов регионального парламента регулярно.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи  2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения. По данным Росреестра, на начало июля в регионе зарегистрировано 1542 населенных пунктов, в ЕГРН внесены границы 1171.

Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.

Как сообщил глава Минэкономразвития Новосибирской области Лев Решетников, в 2024 году естественный прирост населения Новосибирской области сократился на 4,5%, по сравнению с 2023 годом, до 2789,6 тысяч человек. При этом самый большой отток населения регистрировался в Чулымском, Убинском и Краснозерском районах.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предложили поискать в заброшенных деревнях землю для льготников. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Заброшенные деревни депутаты


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