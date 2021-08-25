Куда предприниматели вложили туристические гранты?

Шесть проектов, отобранных в рамках конкурса на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, в настоящее время завершают реализацию.

На средства туристического гранта парк-отель «Сосновый бор» построил четыре комфортабельные модульные гостиницы с панорамными окнами и летней террасой. Современный формат «глэмпинг-размещения» предлагает гостям уединенный отдых на природе с максимальным комфортом.

Санаторий «Краснозерский» направил средства гранта на создание условий для отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория санатория была оборудована пандусами и подъемниками, закуплен транспорт с низкими ступенями, учитывающий особенности перевозки таких пассажиров.

Отель Борвиха Hotel&SPA планирует развивать направление экологического туризма для туристов старшего поколения, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях реализации проекта уже осуществлена закупка четырех специализированных электромобилей для организации эко-туров по территории отеля, а также Бердской косы – уникального природного заповедника.

Для развития сельского туризма на территории Чулымского района Новосибирской области запланировано открытие «Дома фермера», посвященного сельскому быту начала 19 века. Несмотря на то, что строительство модульной гостиницы еще не завершено, в рамках проекта закуплен транспорт для организованных экскурсий на пасеку, благодаря чему поклонники апитуризма уже успели принять участие в откачке мёда.

На территории Коченевского района Новосибирской области в рамках проекта «В гостях у Федосихи» подходит к завершению строительство сельских гостевых домов, предусматривающих круглогодичное проживание. Проект направлен на популяризацию сельского образа жизни и фермерства, а также приобщение населения к национальным русским традициям и обычаям.

Международный центр «Сибирь» планирует создание новой системы информационного управления в сфере туризма в городе Новосибирске (мобильный портал, CRM-система, кол-центр). В рамках проекта уже разработан брендбук и определены функциональные требования для разработки портала.