«Новосибирская аптечная сеть» проваливается в убытки

Вопрос об ухудшении финансового состояния МУП «Новосибирская аптечная сеть» (НАС) на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска поднял депутат Александр Бурмистров.

Напомним, горсовет Новосибирска сейчас рассматривает вопрос об акционировании пяти МУПов, в том числе «Новосибирской аптечной сети».

— Давайте подумаем, как можно дозагрузить «Новосибирскую аптечную сеть» полномочиями, чтобы оставить ее в МКУ. Мы уже сейчас видим, что имущество предприятия выставляется на продажу. А что будет, когда оно станет АО? — заявил на комиссии Александр Бурмистров.

По данным открытых источников, выручка МУП «Новосибирская аптечная сеть» по итогам 2023 года составила 1,3 млрд рублей, сократившись по сравнению с 2022 годом на 27%. С 2020 года выручка сети упала почти на 1 млрд рублей. Чистый убыток НАС по итогам 2023 года составил 32,7 млн. С другой стороны, компании за год удалось его сократить на 60%!

Директором МУП «Новосибирская аптечная сеть» в декабре 2021 года был назначен Дмитрий Гришунин. Ранее возглавлявший муниципальное предприятие Владимир Машанов в начале 2020 года перешел в департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, затем в Минтруда и соцразвития Новосибирской области. Предприятием также руководили Дмитрий Шеин и Марина Кочерова.

Для сравнения: выручка предприятия в 2015 году составляла 2,9 млрд рублей, самая высокая чистая прибыль была зафиксирована в 2010-м — 86,7 млн рублей.

— У меня пока нет информации с чем связано падение финансовых показателей «Новосибирской аптечной сети», но, на мой взгляд, тут гораздо более опасны последствия акционирования этого МУПа, — пояснил Александр Бурмистров Infopro54. — У предприятия около 100 аптек, которые могут быть реализованы без конкурсных процедур. Мы это уже проходили с другим муниципальным имуществом. И это по факту предполагает продажу за копейки. Для сравнения: на этой неделе муниципалитет продал два участка земли за которые выручил 1,7 млрд рублей, и сейчас эти деньги пойдут на покупку новых квартир для жителей. С моей точки зрения, тема с приватизацией этих предприятий — самая мутная история 2024 года.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в мэрию Новосибирска о причинах ухудшения финансового состояния МУПа. На момент публикации материала ответ не пришел.

В ноябре 2023 года заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сообщал, что с января по сентябрь 2023 года в Новосибирскую область было отгружено фармпрепаратов на 16 млрд рублей — на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Индекс отрасли фармпроизводства в регионе на тот момент составлял 116%.

— Дефектура часто возникает потому, что покупателям нужно конкретное торговое наименование препарата, а стоит отталкиваться от действующего вещества, — говорил Гришунин. — Логистические вопросы с поставками лекарств решены. Да, некоторые игроки прекратили импорт в Россию, но есть те, кто производит синонимичные лекарственные препараты. В части предложения отрасль стабилизировалась. Большинство игроков остались и продолжают работать, фармрынок в России очень высококонкурентный.

Дмитрий Гришунин уточнял, что на тот момент 60% препаратов в сети были отечественными и 40% ― импортными.

При этом Максим Останин отмечал, что с января по сентябрь средний рост цен на лекарства в аптечной сети Новосибирска составил 1%, а по сравнению с прошлым годом — около 4%, в том числе по препаратам с зарубежной составляющей. Дмитрий Гришунин напоминал, что 70% препаратов, которые продаются в муниципальной сети, относятся к категории ЖНВЛП, то есть предельные цены на них устанавливает государство.

Форму собственности также может сменить муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть», которое развивает сеть одноименных аптек в городе. В нее входят 90 аптек и аптечных пунктов, семь собственных офтальмологических кабинетов, пять производственных отделов по изготовлению оптики, многопрофильный медицинский центр, а также круглосуточная справочная служба о наличии лекарств и других товаров аптечного ассортимента в аптеках сети — говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске.