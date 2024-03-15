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«Новосибирская аптечная сеть» проваливается в убытки

  • 15/03/2024, 12:50
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«Новосибирская аптечная сеть» проваливается в убытки
За четыре года выручка компании сократилась практически на 1 млрд рублей.

Вопрос об ухудшении финансового состояния МУП «Новосибирская аптечная сеть» (НАС) на заседании комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска поднял депутат Александр Бурмистров.

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— Почему успешное предприятие, которое ранее возглавлял специалист, сейчас убыточное? Почему не принимаются кадровые решения в отношении руководства, которое довело его до ручки, — возмутился Бурмистров.

Напомним, горсовет Новосибирска сейчас рассматривает вопрос об акционировании пяти МУПов, в том числе «Новосибирской аптечной сети».

— Давайте подумаем, как можно дозагрузить «Новосибирскую аптечную сеть» полномочиями, чтобы оставить ее в МКУ. Мы уже сейчас видим, что имущество предприятия выставляется на продажу. А что будет, когда оно станет АО? — заявил на комиссии Александр Бурмистров.

По данным открытых источников, выручка МУП «Новосибирская аптечная сеть» по итогам 2023 года составила 1,3 млрд рублей, сократившись по сравнению с 2022 годом на 27%. С 2020 года выручка сети упала почти на 1 млрд рублей. Чистый убыток НАС по итогам 2023 года составил 32,7 млн. С другой стороны, компании за год удалось его сократить на 60%!

Директором МУП «Новосибирская аптечная сеть» в декабре 2021 года был назначен Дмитрий Гришунин. Ранее возглавлявший муниципальное предприятие Владимир Машанов в начале 2020 года перешел в департамент по социальной политике мэрии Новосибирска, затем в Минтруда и соцразвития Новосибирской области. Предприятием также руководили Дмитрий Шеин и Марина Кочерова.

Для сравнения: выручка предприятия в 2015 году составляла 2,9 млрд рублей, самая высокая чистая прибыль была зафиксирована в 2010-м — 86,7 млн рублей.

— У меня пока нет информации с чем связано падение финансовых показателей «Новосибирской аптечной сети», но, на мой взгляд, тут гораздо более опасны последствия акционирования этого МУПа, — пояснил Александр Бурмистров Infopro54. — У предприятия около 100 аптек, которые могут быть реализованы без конкурсных процедур. Мы это уже проходили с другим муниципальным имуществом. И это по факту предполагает продажу за копейки. Для сравнения: на этой неделе муниципалитет продал два участка земли за которые выручил 1,7 млрд рублей, и сейчас эти деньги пойдут на покупку новых квартир для жителей. С моей точки зрения, тема с приватизацией этих предприятий — самая мутная история 2024 года.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в мэрию Новосибирска о причинах ухудшения финансового состояния МУПа. На момент публикации материала ответ не пришел.

В ноябре 2023 года заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин сообщал, что с января по сентябрь 2023 года в Новосибирскую область было отгружено фармпрепаратов на 16 млрд рублей — на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Индекс отрасли фармпроизводства в регионе на тот момент составлял 116%.

Глава сети муниципальных аптек Новосибирска признался, куда исчезают лекарства

Глава сети муниципальных аптек Новосибирска признался, куда исчезают лекарства

Дмитрий Гришунин уточнял, что на тот момент 60% препаратов в сети были отечественными и 40% ― импортными.

— Дефектура часто возникает потому, что покупателям нужно конкретное торговое наименование препарата, а стоит отталкиваться от действующего вещества, — говорил Гришунин. — Логистические вопросы с поставками лекарств решены. Да, некоторые игроки прекратили импорт в Россию, но есть те, кто производит синонимичные лекарственные препараты. В части предложения отрасль стабилизировалась. Большинство игроков остались и продолжают работать, фармрынок в России очень высококонкурентный.

При этом Максим Останин отмечал, что с января по сентябрь средний рост цен на лекарства в аптечной сети Новосибирска составил 1%, а по сравнению с прошлым годом — около 4%, в том числе по препаратам с зарубежной составляющей. Дмитрий Гришунин напоминал, что 70% препаратов, которые продаются в муниципальной сети, относятся к категории ЖНВЛП, то есть предельные цены на них устанавливает государство.

Форму собственности также может сменить муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть», которое развивает сеть одноименных аптек в городе. В нее входят 90 аптек и аптечных пунктов, семь собственных офтальмологических кабинетов, пять производственных отделов по изготовлению оптики, многопрофильный медицинский центр, а также круглосуточная справочная служба о наличии лекарств и других товаров аптечного ассортимента в аптеках сети — говорится на сайте компании.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия планирует ликвидировать «Похоронный дом ИМИ» в Новосибирске. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская аптечная сеть Муниципальное предприятие Ликвидация МУПов


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