Никиту Кологривого у входа в полицию поджидают новосибирские школьники

У отдела полиции «Центральный» начала собираться толпа школьников, которые мечтают сфотографироваться с Кащеем из «Слова пацана» и взять у него автограф.

Молодежь окружила участок и ждет, когда Никиту выведут.

Напомним, популярного артиста задержали в Новосибирске сегодня днем. Полицейские пришли в отель, где жил Кологривый и попросили его проехать в отдел. После дебоша в баре Никита планировал улететь в Москву.

Сейчас ему грозит статья за хулиганство. В настоящее время актера допрашивают сотрудники МВД. Возможно, что за нарушение общественного порядка в баре Никиту поместят под административный арест.

― С баром мы уже все порешали. Там нет претензий, ничего Никите не будет, ― уверенно заявил Infopro54 знакомый Кологривого.

Ранее редакция рассказывала, что гость из столицы укусил за ногу официантку и подрался с двумя парнями.