Новосибирскому бизнесу расскажут, как помирить маркетологов и продажников

МТС организует серию вебинаров для предпринимателей Новосибирска. Квалифицированные специалисты компании в формате бесплатных онлайн-занятий поделятся знаниями об оптимизации работы в сфере ЖКХ и способах гармонизации взаимодействия отделов продаж и маркетинга. Мероприятия будут проходить на российской платформе, предназначенной для бизнес-коммуникаций.

Первый вебинар, посвященный повышению качества обслуживания и ускорению обработки заявок в сфере ЖКХ, состоится 20 мая в 15:00. Данный урок будет особенно полезен руководителям служб по работе с обращениями граждан, представителям контрольных инспекций и работникам жилищно-коммунального хозяйства. На онлайн-семинаре участники узнают о возможностях удаленного контроля подрядчиков и эффективной организации работы с населением, обеспечивающей своевременное реагирование на инциденты.

Второй онлайн-урок, посвященный вопросам взаимодействия маркетинга и продаж для достижения общих целей, запланирован на 27 мая в 15:00. Эксперты расскажут, как современные телекоммуникационные решения способствуют налаживанию эффективного сотрудничества между этими отделами. Вебинар представляет интерес для владельцев бизнеса, коммерческих директоров, а также руководителей отделов продаж и маркетинга.

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