У пескобаз Новосибирска через месяц истекают договоры аренды земли на берегу Оби

В новосибирских пабликах вновь вернулись к активному обсуждению размещения пескобазы на берегу Оби, на Перекатной. Дело в том, что договоры аренды с пескобазами, размещенными по берегам Оби мэрия Новосибирска планировала расторгнуть 17 июня 2025 года. Таким образом к этому сроку освободить побережье от песчаных гор должны компании ООО «Стройсиб», ООО «Сибирский причал» и ООО «Причал». Но май уже близится к концу, а насыпи лишь растут, при том ни только ввысь, но и вширь, планомерно переходя на не арендованные участки.

— Большая часть насыпана вне арендованных участков в водоохранной зоне, что категорически запрещено. Договоры аренды действуют до 17 июня. Съезжать похоже не собираются, — пишет общественник Евгений Митрофанов.

В комментариях под постом читатели пишут, что следят за развитием событий и с нетерпением ждут, когда ситуация разрешится.

— Вот, жители ЖК Чернышевский в курсе, ждем, следим, страдаем, — сообщает Виктор.

Автор поста даже запустил голосование с вопросом, съедут ли пескобазы с указанному сроку. Выяснилось, что 95% читателей паблика уверены, что все останется, как было.

Напомним, между мэрией и компаниями ООО «Стройсиб», ООО «Сибирский причал» и ООО «Причал» были заключены договоры аренды земельных участков для размещения и эксплуатации открытых площадок для складирования материалов. В июне 2024 года муниципалитет принял решение о резервировании земель в Железнодорожном и Заельцовском районах для нужд Новосибирска и арендаторам были направлены уведомления об одностороннем отказе от договора аренды.

До этого Александр Каракоцкий, который ранее возглавлял Ассоциацию судовладельцев Западной Сибири, пояснял редакции Infopro54, что не только муниципалитет и общественность, но и арендаторы понимают необходимость переноса пескобаз и обустройства набережной города.

— Никто против этого не возражает, но, чтобы прекратить деятельность пескобаз в существующих локациях, необходимо определить место для их переезда. В противном случае есть риск остановки дорожного и прочего строительства объектов города, для которых поставляется инертный материал, также возникнут проблемы с содержанием дорог, — говорил собеседник Infopro54.

Но начальник складского комплекса ООО «Сибирский причал» Андрей Конюк тогда же рассказал редакции, что информации о том, куда могут перенести пескобазы с прибрежной зоны Оби, пока нет.

Кроме того, он напомнил, что в прибрежной зоне также находится пескобаза муниципального «ДЭУ №1». Она занимается содержанием дорог. Информации о том будут ли ее переносить и куда также пока нет.

Ранее еще один участник рынка на условиях анонимности сообщал редакции, что перенос пескобаз лоббируют застройщики, которые давно нацелились на прибрежные зоны. Но только вместо обещанной набережной и пляжей, они намерены возвести там новые жилые комплексы.