Лесной участок в Заельцовском бору в Новосибирске арендовали почти за 1,5 млн рублей

Мэрия Новосибирска определила победителя тендера на долгосрочную аренду лесного участка в Заельцовском бору, находящегося в муниципальной собственности города. Он предназначен для рекреации.

Согласно протоколу, изначально на участие в тендере было подано 5 заявок: ИП Маньковский Александр Николаевич, ООО «А-2», ООО «ОСТА», ООО «Светодиодные технологии и ООО «Сервис-Система». Последняя позже отозвала свою заявку.

Начальная цена контракта составляла 162,7 тысячи рублей. Максимальную ставку предложило ООО «Светодиодные технологии». Компания займется рекреацией территории за 1,491 млн рублей. По кадастровой карте, речь идет о территории, расположенной у входа в ПКИО «Заельцовский».

Напомним, договор аренды лесного участка площадью 7,7 га в Заельцовском бору заключается на 49 лет. Общественник Михаил Рязанцев отмечал, что это территория катка «Горячий лёд» и 500 метров от дороги за ним. В тендерной документации отмечалось, что ограничения использования леса устанавливаются статьями 111, 113, 116 Лесного Кодекса Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Новосибирского городского лесничества.

ООО «Светодиодные технологии» зарегистрировано в октябре 2012 года в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД —«Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Единственным учредителем и директором компании является Денис Потапов. Финансовой отчетности за 2024 год в открытом доступе нет. В 2023 году выручка компании составила 2,6 млн рублей, чистая прибыль — 170 тысяч рублей. Согласно сервису, в организации 3 сотрудника.

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