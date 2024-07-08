Новосибирскому медуниверситету предложили присвоить имя Влаиля Казначеева

Общественники Новосибирска обратились к ректору Новосибирского государственного медуниверситета (НГМУ), профессору Игорю Маринкину, а также членам ученого совета НГМУ с предложением присвоить вузу имя академика СО РАМН Влаиля Казначеева (имеется в распоряжении редакции).

Как отмечается в обращении, 17 июля 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого Влаиля Петровича Казначеева. Труды академика Казначеева известны во всем мире и отличаются особым подходом, уникальной интеграцией научного знания о природе, развитии и здоровье всего человечества.

Авторы письма подчеркивают, что вся жизнь и деятельность академика Казначеева связаны с Новосибирским медицинским институтом (НГМУ). Он возглавлял кафедру факультетской терапии, создавал новые клиники, был ректором института. Являясь основателем и первым председателем СО РАМН, академик Влаиль Казначеев продолжал клиническую и преподавательскую деятельность в медицинском институте, готовил новые научные кадры и поднял на небывалую высоту авторитет медицинской науки.

— В эти дни ученики и последователи академика Влаиля Казначеева, многие неравнодушные граждане Новосибирска и всей России вносят самые разные предложения по увековечению памяти великого ученого и гражданина. Мы считаем принципиально важным направить ходатайство ученого совета НГМУ, всего коллектива университета, научной и медицинской общественности в Министерство здравоохранения РФ о присвоении нашему медицинскому университету имени академика В.П. Казначеева, — пишут общественники.

Напомним, Казначеев был одним из инициаторов создания Сибирского филиала АМН СССР, которое возглавил в 1971 г., уйдя с поста ректора НГМИ. Влаиль Казначеев является автором более 800 научных работ, 5 патентов на изобретения, 30 монографий; под его руководством выполнено более 80 докторских и кандидатских диссертаций, уточняется на сайте медуниверситета.