Водитель маршрутки 30А встревожил людей своим опасным вождением в Новосибирске

Жительница Новосибирска встревожена скоростью одного из водителей маршрутки.

— Недавно ехала в общественном транспорте — пронеслись мимо почти всех остановок. Водители ездят как будто не по расписанию, а ставят рекорды на скорость, — отметила она в своем посту в АСТ-54.

По ее словам, подобное вождение максимально опасное. Если кто-то был не согласен участвовать в таком заезде, то водитель повышала на пассажира голос.

— И это всё в трёх словах — общественный транспорт Новосибирска, – заключила женщина.

Жители Новосибирска начали активно комментировать данный случай.

— Судя по голосу, это водитель маршрутки 44, он постоянно орет, конфликтует и гонит как сумасшедший. — Покатайтесь на 68 автобусе. Его средняя скорость движения 20 км/час. — Обычно по водителю сразу понятно, будут гонки или нет.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выписала штрафы владельцу сгоревшей маршрутки в Новосибирске.