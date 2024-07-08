Водитель маршрутки 30А встревожил людей своим опасным вождением в Новосибирске

Жительница Новосибирска встревожена скоростью одного из водителей маршрутки.
— Недавно ехала в общественном транспорте — пронеслись мимо почти всех остановок. Водители ездят как будто не по расписанию, а ставят рекорды на скорость, — отметила она в своем посту в АСТ-54.
По ее словам, подобное вождение максимально опасное. Если кто-то был не согласен участвовать в таком заезде, то водитель повышала на пассажира голос.
— И это всё в трёх словах — общественный транспорт Новосибирска, – заключила женщина.
Жители Новосибирска начали активно комментировать данный случай.
— Судя по голосу, это водитель маршрутки 44, он постоянно орет, конфликтует и гонит как сумасшедший.
— Покатайтесь на 68 автобусе. Его средняя скорость движения 20 км/час.
— Обычно по водителю сразу понятно, будут гонки или нет.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выписала штрафы владельцу сгоревшей маршрутки в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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