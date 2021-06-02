Новосибирскому предпринимателю назначен судебный штраф в размере 100 тыс. рублей

— Собранные Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно — Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для назначения предпринимателю меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа за предоставление им услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, то есть за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Суд установил, что с января по июнь 2020 года на территории городского аэропорта «Северный» предприниматель предоставлял возмездные услуги в виде прогулочного полета на легкомоторном воздушном судне, в том числе с возможностью его частичного пилотирования.

— При этом воздушное судно не отвечало требованиям безопасности полетов, а именно был превышен назначенный ресурс фюзеляжа самолета, имелась полная выработка ресурса двигателя и воздушного винта, поэтому судно не имело право осуществлять какие-либо полеты, — говорится в сообщении.

Постановлением судьи Заельцовского районного суда Новосибирской области подсудимому назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тыс. рублей.