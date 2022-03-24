Новосибирску грозит демографический кризис

В Новосибирской области, как и во многих других регионах России, несколько лет падает рождаемость. Насколько в этом виноват коронавирус и как повлияет на демографию нынешняя геополитическая ситуация, корреспондентам КП-Новосибирск рассказали эксперты.

— Люди рожали в любые времена, но теперь рождаемость начнет понижаться из-за возраста первой беременности. Если учитывать общие демографические тенденции, то сегодняшняя ситуация — это следствие еще Великой Отечественной войны. В тот период родилось гораздо меньше детей, чем прежде. В конце 1960-х — начале 1970-х годов, когда пришла очередь рожать военному поколению, прирост населения тоже был меньше. Такие волны подъема-спада повторяются каждые 25 лет, и сейчас как раз наступил спад — пришло время рожать немногочисленному поколению конца 1990-х годов, — объяснил главный акушер-гинеколог Новосибирской области Рэм Волков.

Как сильно на роды влияет беспокойство девушек, которые планировали стать мамами? Сексолог Игорь Лях считает, что эффект от новостей и нагнетания мировой повестки есть. Но длится он недолго.

— Думаю, текущая обстановка, как и коронавирус два года назад, приведет сначала к тому, что рождаемость сократится на два-три месяца, а потом вернется к прежним показателям. Да, девушки откладывают первые роды к 30 годам и даже позже. К тому же есть новое явление — чайлдфри. Но этот демографический спад немного сглаживают зрелые женщины, которые рожают второго и третьего ребенка, — рассказал Игорь Лях.

Существует теория, что в тревожные времена люди чаще занимаются сексом. А значит, по логике, это должно вызвать беби-бум.

— Почему это не работает в наше время? Просто люди больше знают о контрацепции и к зачатию подходят осознаннее, — говорит Игорь Лях.

Государство поддерживает демографию с помощью соцвыплат. Обычно думают, что речь идет только о детских пособиях. Но соцподдержка старшего поколения на рождаемость тоже влияет.

По словам эксперта, если не доплачивать бабушкам-дедушкам, то в новом поколении будет рождаться меньше детей, ведь молодежи придется кормить старшее поколение. Из-за нехватки денег психологическая фертильность снижается. И наоборот, если старшее поколение обеспечено, молодым не надо о них беспокоиться, они с большей вероятностью родят ребенка.