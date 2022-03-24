Запускаются исследования терапии возвращения обоняния после ковида

На базе клиники иммунопатологии Научно-исследовательского института фундаментальной и клинической иммунологии запускаются пилотные исследования постковидной терапии, направленной на возвращение пациентам обоняния и вкуса, утраченных во время болезни.

— В чистом виде мы не занимались коронавирусом, — сообщают в руководстве института. — Но как иммунологи мы должны были приложить к этому руку. Была проведена научная работа по применению внеклеточной технологии — продуктов секреции (мокрофагов) для терапии резистентных нарушений обоняния у пациентов. Наши врачи разработали программу реабилитации для перенесших ковид. На базе нашей клиники она реализуется.

Как поясняет завотделением иммунологии клиники, кандидат медицинских наук Илона Меледина, восстановление обоняния и вкуса у пациентов планируется за счет разработок лабораторий института, касающихся клеточных технологий.

— Один из подтипов клеток иммунной системы, так называемые макрофаги второго типа, образуют биологически активные вещества, которые при введении ингалятором через нос способствуют устранению воспаления в центральной нервной системе и восстановлению нервных клеток, — говорит завотделением. — В том числе, это касается обонятельного пути. Запускаются пилотные исследования. Это старт такого метода терапии, который, как предполагаю, продлится полгода.

По информации института, отделение иммунологии занимается лечением широкого круга болезней, на его базе апробируются и внедряются новые методы лечения. Индивидуальный и комплексный подход к лечению основывается на применении методов иммунодиагностики, иммунотерапии, отечественных и мировых клинических рекомендациях. Воздействие осуществляется не только на отдельную болезнь, но и на первопричину и весь организм в целом. Проводится иммунотерапия после перенесенных инфекций различных органов и систем организма, в результате которой разрабатываются рекомендации по лечению, диете и образу жизни пациентов.