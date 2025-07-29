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Новосибирску предлагают вернуть прежнее название — Новониколаевск

  • 29/07/2025, 09:00

Новосибирску предлагают вернуть прежнее название — Новониколаевск
Для смены имиджа города также можно переименовать «советские» улицы

Город N в поисках смыслов

Как известно, города бывают разные. Отличаются они не только по своему статусу, численности населения и территории, но и по тому, насколько полно и эффективно используют заложенный в них потенциал и те конкурентные преимущества, которыми они обладают.

Конкретно применительно к Новосибирску следует отметить, что с точки зрения формального статуса, т.е. тех параметров, которые отображаются в различных бюрократических документах, дела в нашем городе обстоят не так уж и плохо, если говорить деликатно. А вот в плане более возвышенных и менее осязаемых материй картина предстаёт уже не столь радужной. Здесь, конечно, вспоминается Хартия города Новосибирска, принятая в 2008 году, где, среди прочего, жители города обязались заботиться о том, «чтобы развитие города всегда соответствовало Божьему замыслу его создания на сибирской земле». Каков Божий замысел создания Новосибирска, образованного в 1893 году благодаря прокладке на этом месте Транссиба через реку Обь, сказать трудно. Но, как мне представляется, у каждого города есть своя присущая ему миссия, которую он может исполнять с разной степенью успешности. У кого-то это получается вполне себе неплохо, особенно если мы рассмотрим примеры некоторых европейских городов, а у кого-то — и в том числе, увы, Новосибирска — гораздо хуже.

Вообще, что такое город? Конечно, можно пытаться дать определение этому понятию через градостроительные и административно-политические категории, но я бы всё-таки зашёл немного с другой стороны. Город — это экзистенциальное пространство, наполненное смыслами. Т.е. это не просто территориальная единица и способ организации жизнедеятельности на одном общем пространстве большого числа людей, но и нечто большее. Очевидно ведь, что у каждого города свой неповторимый колорит, своя энергетика, что делает их непохожими друг на друга, формирует их уникальную идентичность. Конечно, это в значительной степени абстрактные, эфемерные понятия, но, на мой взгляд, их роль ни в коем случае нельзя недооценивать. В том числе при оценке того или иного города с точки зрения качества и удобства проживания в нём и вынесении суждений о нём как хорошем или плохом.

Главные минусы Новосибирска

Если обобщать, какие у Новосибирска традиционно отмечаемые главные минусы? Грязь, пыль, неприятный запах, обилие ларьков и наружной рекламы (как в виде стендов, так и на фасадах зданий), плохой общественный транспорт, обилие автомобилей при слабо развитой пешеходной и велоинфраструктуре. На мой взгляд, по всем этим пунктам Новосибирск существенно уступает даже тому же Омску, который принято ругать за разбитые дороги и прочие наши общие исконные беды. Я бывал там несколько раз, и, при всём том, что в Омске полно своих проблем, мне город понравился. Как минимум тем, что там сохранился относительно большой пласт исторической застройки, чего у нас почти что нет от слова «совсем». На самом деле в Омске просто комфортнее находиться, и Новосибирск, мне кажется, мог бы в каких-то вещах перенять омский опыт. Но это мои субъективные ощущения. Знаю, что многие омичи со мной не согласны. Но это тот случай, когда со стороны виднее.

Между тем, население Новосибирска продолжает расти, приближаясь к отметке в два миллиона жителей. И это только по официальным данным. Вообще, с Новосибирском получается довольно печальная, но, к сожалению, не уникальная для России история. С одной стороны, по площади и числу жителей он относится к разряду мегаполисов, но реально, по степени экономического потенциала и качеству жизни является среднестатистическим городом, чем-то напоминающим большую деревню. Недавно применительно к Новосибирску мне встретился эпитет «провинциальный мегаполис». Точнее не скажешь.

Что можно сделать в этой ситуации?

В первую очередь необходимо сформировать концептуальное видение будущего города, выделить несколько узловых точек, ключевых направлений, по которым в дальнейшем будут развиваться все сферы его жизнедеятельности. Важно понять, каким мы хотим видеть город через 10, 20 лет. Грубо говоря, куда мы идём и куда хотим в итоге прийти. Кому-то этот вопрос, возможно, покажется не настолько важным, излишне абстрактно-философским, но на самом деле он, на мой взгляд, служит тем самым «звеном» (по Ленину), потянув за которое мы сможем решить все остальные, локальные, отдельные проблемы. Набор этих проблем, опять же, стандартен и банален: грязь, пыль, пробки на дорогах, перманентно дорожающий и низкокачественный ЖКХ, плохие дороги, морально и физически устаревший общественный транспорт и т.д. Многое, естественно, упирается в финансовые ресурсы, а с ними в России на уровне муниципалитетов почти везде туго. Если взять более-менее близкие к Новосибирску регионы, то можно сопоставить с одной стороны, скажем, Екатеринбург и Тюмень, где деньги есть, и где из года в год реализуются масштабные проекты, улучшается инфраструктура  и т.д., а, с другой стороны — не избалованный такими ресурсами и вниманием федеральных властей Омск. Но в Омске хотя бы присутствует «Газпром», периодически выделяющий средства на какие-то локальные проекты. Например, именно на деньги «Газпрома» была сделана, на мой вкус, неплохая пешеходная улица Чокана Валиханова. В Новосибирске нет и этого. К слову, Новосибирск — один из немногих российских городов, в котором нет пешеходной прогулочной улицы.  Что касается денег, то они, безусловно, важны. Без них, например, почти невозможно решить ту же транспортную проблему, ведь для этого нужно, например, если мы говорим об общественном транспорте, ремонтировать инфраструктуру и закупать в больших объёмах новые единицы подвижного состава. Но большую роль также играет компетентность лиц, принимающих решения, их желание менять город к лучшему.

Не нужно делать вид, что все хорошо

Читая комментарии на различных городских сайтах, может сложиться мнение, что новосибирцы не очень любят свой город. А тех, кто его пытается хвалить¸ тут же осаждают. Конечно, можно обвинять горожан в отсутствии любви к родному городу, но ведь претензии, которые они высказывают, по большей части логичны и обоснованы. В конце концов, они просто хотят жить лучше, и чтобы их город стал лучше. Это нормально. Можно, разумеется, закрывать глаза на проблемы и делать вид, что всё хорошо. Но, как мне кажется, это не лучший вариант.

Ещё многие новосибирцы и гости из других городов часто отмечают, что Новосибирску не хватает своей идентичности, каких-то знаковых мест, точек притяжения. Всё максимально серо и уныло. В принципе, похожие тренды мы видим по всей России — города становятся всё более безликими, похожими друг на друга. Если мы приедем почти в любой российский город, то что там увидим — жилые многоэтажки-муравейники, бесконечные пробки (Новосибирск, к слову, входит в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами), парковки, ТРЦ, малопривлекательные бетонные и стеклянные коробки различных магазинов, банков, офисных центров и т.д. Столица Сибири в данном случае вполне идёт в ногу со временем, что отягощается тем, что у города почти нет дореволюционной истории, а после Великой Отечественной войны и эвакуации большого числа промышленных предприятий из западных регионов бывшего СССР значительная часть территории города была превращена в унылую промзону.

В общем, проблем много, и все они более-менее на поверхности. О них говорят все: от простых горожан до городских властей. Думаю, очевидно, что за последние 30 лет город во многих аспектах сильно деградировал, а когда смотришь на ещё дореволюционные фото города, то и вовсе становится грустно — тогда он выглядел намного приятнее. Я бы вообще, если честно, начал с того, что вернул Новосибирску прежнее название и переименовал обратно многие улицы, убрав наконец бесконечные улицы Советские, Ленина, Большевистские и т.п. Например, Красный проспект до 1920 года назывался Николаевским. Конечно, это не панацея от всех бед, но, на мой взгляд, смена имиджа города, придание ему новых смыслов и символов — дело важное и даже необходимое.

Хочется верить, что ещё не всё потеряно, и каким-то образом все проблемы удастся решить. Но надо чётко понимать, что никто нам в этом деле не поможет, и сделать наш город лучше можем только мы сами. И начинать тоже нужно с себя: не мусорить где попало, не ставить дурацких заборов у себя во дворах, парковаться не на тротуарах и у подъездов, а в положенных местах и т.д. Всякое большое дело начинается с малого. Ну и, конечно, крайне важно говорить о проблемах, выносить их в публичное пространство, больше контактировать с представителями власти. Шанс Новосибирска, как мне видится, состоит именно в формировании сообщества активных и неравнодушных горожан. На уровне подъездов и домов это уже давно имеет место, те же ТОСы себя неплохо зарекомендовали. Горожанам необходимо сформировать общегородскую повестку перемен, и, когда этот коллективный vox populi будет ясно артикулирован, появится и реальный шанс на светлое будущее.

Возвращаясь к Хартии города Новосибирска. Каков истинный Божий замысел его создания, нам знать не дано, но мы можем жить и работать, исходя из своих представлений о том, каким Новосибирск должен быть. Прежде всего — комфортным и удобным для жизни, о чём в Хартии, кстати, также упоминается. Я убеждён, что Новосибирску ещё есть куда расти и есть к чему стремиться. Очень важный момент: город должен быть удобен для всех категорий граждан, но в первую очередь, как мне кажется, акцент в его развитии должен строиться на создании интересной и насыщенной городской среды для молодых, талантливых и прогрессивно мыслящих людей. Потому что именно за этими людьми будущее, и только они могут придать требуемый импульс его движению вперёд. Очень хотелось бы, чтобы это движение началось как можно скорее.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Имидж Новосибирска бренд города


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