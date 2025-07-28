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Сбой в ИТ-системе «Аэрофлота» привел к отмене трех рейсов в Сибири

  • 28/07/2025, 19:20
Автор: Юлия Данилова
Сбой в ИТ-системе «Аэрофлота» привел к отмене трех рейсов в Сибири
Больше всего из-за атаки хакеров пострадали пассажиры компании, запланировавшие поездку в Минеральные Воды

В период с 00:00 мск по 12:00 28 июля «Аэрофлотом» выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из Шереметьево. Об этом говорится на официальной странице авиакомпании.

— В связи со сбоем в ИТ-инфраструктуре проводится вынужденная корректировка расписания полётов, в том числе путем частичной отмены рейсов, — уточняется в сообщении.

В компании также попросили пассажиров отменённых рейсов не пребывать в аэропорт вылета.

В соцсетях и СМИ распространяется информация со ссылкой на группу хакеров, которые сообщают, что якобы, «более года находились внутри корпоративной сети, уничтожили 7000 физических и виртуальных серверов, получили более 20 Тб данных, включая корпоративную почту и внутренние документы».

В Генпрокуратуре подтвердили, что причиной задержки и отмены рейсов в Шереметьево стал сбой в работе информационной системы «Аэрофлота» в результате хакерской атаки. В связи с неправомерным доступом к компьютерной информации возбуждено уголовное дело, проходят надзорные мероприятия.

Судя по комментариям в официальной соцсети авиаперевозчика, пассажиров больше всего волнует возможность возврата билетов за отмененные рейсы и сохранение заработанных миль.

— У людей могут сгореть все мили, полетные сегменты, серебряные и золотые статус. Теперь все по новой набирать, возможно.

—Летим 1 августа, там переносы будут? У людей отели забронированы, отдых оплачен, кто это все будет компенсировать?

—Как вернуть деньги за билеты если в личный кабинет нет доступа и кассы не оформляют возврат денег? Куда писать?

— Звонки недоступны, сайт недоступен, обмен в приложении тоже.

— Каким образом обменять билет на ближайший рейс предлагает «Аэрофлот»?

— Кто несет ответственность за данный сбой программы?

В авиакомпании сообщили, что оформить возврат денежных средств и переоформить билеты можно будет после возобновления работы ИТ-систем.

— Вы сможете переоформить билет на свободные места на аналогичный рейс в последующие 10 дней. Если вы начали перемещение по маршруту с пересадкой, и ваш второй рейс отменен, вам будет автоматически предложено место на следующем рейсе со свободными местами, — сообщила пресс-служба компании на официальной странице в соцсети.

В «Аэрофлоте» также заявили, что «при более оперативном восстановлении ИТ-систем компания ускорит все процессы переоформления и стабилизации выполнения программы полетов».

Стоит отметить, что в Новосибирске проблемы с ИТ-инфраструктурой авиакомпании практически не почувствовали. В «Толмачево» сегодня прибыли рейсы «Аэрофлота» из Москвы (три рейса), Санкт-Петербурга (1)

Утренний рейс из Санкт-Петербурга по расписанию должен был прибыть в 6:05, расчетное время прибытия составило 9:32.

Из Шереметьево первый и третий рейс прибыли вовремя, второй вместо 9:05 — в 10:48, четвертый рейс должен был прибыль в 18:05, ожидается в 19:57.

Из Хабаровска и Антальи рейсы ожидаются по расписанию.

В Анталью из Толмачево рейс «Аэрофлота» утром вылетел вовремя, в Москву задержался на 50 минут, задержка следующего составила почти на 2 часа. Третий рейс вылетел вовремя. Четвертый пока задерживается. В Санкт-Петербург вылет задержался на 3.5 часа. В Хабаровск запланирован по расписанию.

На 29 июля сдвижек в расписании и отмен рейсов «Аэрофлота» на момент написания статьи не было.

В Сибири 28 июля был отменен один рейс авиакомпании в\из Омск и два в\из Красноярск. Для сравнения, в \из Минеральные Воды отменено 5 рейсов.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за массовой атаки дронов в Новосибирской области усилили меры безопасности

Источник фото: Flickr, автор: gensa_54.

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Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес Транспорт

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : отмена рейсов Аэрофлот Атака хакеров


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