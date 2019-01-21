Новосибирскую область в финале конкурса «Лидеры России» представят шесть человек

20 января завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Сибирском федеральном округе. Вечером эксперты подвели итоги, сообщили в окружном пресс-офисе конкурса.

В Сибири из приглашенных в финал 29 конкурсантов Красноярский край представляют 8 участников (27,6%), Новосибирскую область — 6 (20,6%), Иркутскую область — 4 (13,8%), Омскую область — 4 (13,8%), Кемеровскую область — 3 (10,4%), Алтайский край — 2 (6,9%), Томскую область — 2 (6,9%).

Так, в число финалистов от Новосибирской области вошли: Дмитрий Голомидов (ЧУДО «АВС центр»), Константин Морозков (ПАО «РусГидро»), Григорий Сосновский (ООО «Компания БКС»), Алексей Степуро (ПАО «БИНБАНК»), Евгения Фридман (ООО «ВОГ-Сибирь»), Андрей Яковлев (ООО «Инфраструктура Инвест Групп»).

Отмечается, что из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. В случае, если участник из числа приглашенных в финал, не выполнит задание «Сердце лидера», его ждет дисквалификация, и в финал будет приглашен полуфиналист, выполнивший это условие конкурса, из листа ожидания.

В пресс-офисе конкурса рассказали, что в январе и феврале 2019 года региональные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах. В Центральном ФО из-за большого количества заявок предусмотрены два полуфинала, в Приволжском ФО полуфинал пройдет параллельно на двух площадках — в Нижнем Новгороде и в Самаре. Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Финал конкурса пройдет в марте.

Фото: предоставлены региональным пресс-офисом конкурса