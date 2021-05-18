Андрей Травников: Мы будем отслеживать выполнение требований лицензии на разрезе «Богатырь»

— Говорить о начале разработки на разрезе «Богатырь» пока преждевременно. Сколько бы компаний не были зарегистрированы на тендер, к работе они смогут приступить после разработки проекта и прохождения экспертиз, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он также заявил, что условия лицензирования на аукционе серьезно изменены, по сравнению с первоначальными, анонсированными в прошлом году.

— Размер участка сокращен, плюс дополнительным условием стало вывоза угля железнодорожным транспортом, — заявил губернатор — Станем отслеживать, как будет проходить аукцион и выполняться требования, которые там прописаны.

Напомним, на пресс-конференции в декабре 2020 года Андрей Травников категорично заявил о резко отрицательной позиции на заявку по лицензированию участка «Богатырь» Горловского месторождения антрацитовых углей и развертыванию нового угольного разреза в Искитимском районе. Губернатор отметил, что выдвинул несколько требований к разработке разреза: параллельная реализации экологических мероприятий, позволяющих снизить негативные последствия от открытой добычи угля: рекультивация отработанных участков, строительство железнодорожной ветки, чтобы добывающие компании могли уйти от перевозки угля автотранспортом — на пыление жители окрестных населенных пунктов жалуются больше всего. Если эти требования не выполнят, то никакие новые участки в ближайшее десятилетие в регионе разрабатываться не будут. Во втором блоке обязательств прописывалось увеличение отчисления налогов от добычи в бюджет области и муниципального района, а также постепенное сокращение количества привлекаемых к работе вахтовиков.

На минувшей неделе заявки на участие в торгах на разработку угольного разреза «Богатырь» подали четыре компании. Две из них принадлежат основному владельцу «Коулстара» — экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (ООО «Разрез Богатырь» и ООО «Антарес»). На разработку месторождения также претендует «дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Богатырь». Четвертый участник — хакасская компания ООО «Разрез Ташебинский», сообщила РБК со ссылкой на Роснедра. Каждая компания внесла задаток для участия в конкурсе — по 1,5 млрд рублей. Аукцион намечен на середину июня.

По требованиям конкурсной документации для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн. тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.