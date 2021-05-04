«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Финансовый консультант АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) — ООО «Юнисервис Капитал» — проанализировал ситуацию в компании-эмитенте. Как отметили эксперты, урожайный 2020 год привел к росту товарной массы и совершенствованию рабочих процессов в компании. К сложным моментам, с которым пришлось столкнуться эмитенту, аналитики отнесли введение плавающей пошлины и квотирования на вывоз зерновых.

— Данные регуляторные меры оказывают специфическое влияние на биржевые показатели именно по российскому зерну, но компания эффективно перестраивает свои интересы в сторону протеиновых культур (горох, ячмень), не попавших под регуляторику. Плюс у АО «НХП» значительные квоты на вывоз, которых вполне хватит до 1 июля, — подчеркивают в ООО «Юнисервис Капитал».

В количественном плане компания обработала больше зерновых и масличных культур. Ей пришлось оперативно осваивать новые виды упаковки — биг бэги, палеты (для отгрузки масличных в Китай).

Кроме того, в «Юнисервис Капитал» отметили, что «Новосибирскхлебопродукт» выстроил четкую систему взаимодействия с сельхозпроизводителями — исходя из прогнозного анализа рынка совместно принимаются решения о видах культур, которые необходимо выращивать, реализуется поддержка сельских хозяйств как деньгами, так и при помощи закупки удобрений. К весне-лету у эмитента, как правило, набирается порядка 30 тыс. тонн профинансированного зерна. Ценовая политика закупа сырья у сельскохозяйственного сектора тоже давно сформирована и показала свою эффективность. Изначально устанавливается номинальная цена на зерно, которая в процессе выравнивается в пользу справедливой рыночной.

— Мы прописываем минимальную цену, но конечно мы к ней не стремимся, нам это тоже не выгодно, потому что мы находимся в одной лодке с сельхозпроизводителями. У нас есть рэперные точки на рынке, где мы смотрим справедливую цену и выравниваем ее, — комментирует генеральный директор АО «НХП» Сергей Соколов.

В компании продолжают работать над расширением ассортимента: увеличивают долю протеиновых групп, добавили подсолнечник. В планах значится также расширение товарной линейки за счет кукурузных отрубей и золотистой барды. Начали поставку муки в страны Юго-Восточной Азии. Сейчас просчитываются первые контракты. В компании также выделили отдельный центр компетенции по муке и протеиновым группам. В «НХП» надеются, что урожай в России и Сибири будет на уровне прошлого года, а высокая ценовая конъюнктура сохранится еще, по меньшей мере, на год.

Напомним, летом «Новосибирскхлебопродукт» разместил дебютный выпуск облигаций на 70 млн рублей. Спрос на 30% превысил предложение.