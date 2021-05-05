Нестле Пурина: В Новосибирске работа идет в запланированных сроках

Кроме того, как пояснил Infopro54 Джорджио Весприни, региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле, инвестор уже ведет переговоры с сибирскими сельхозпроизводителями о будущих поставках сырья.

Ключевые приоритеты

— Господин Весприни, когда ваша компания планирует выйти на площадку в Новосибирске? Как пандемия сказалась на сроках реализации проекта?

— Отправной точкой проекта по строительству фабрики стало соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области, компанией «Нестле Россия» и «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области». Мы подписали его 9 сентября 2020 года — к тому времени руководство региона, бизнес и общество уже успели адаптироваться к новым реалиям. Таким образом, нельзя сказать, что пандемия оказала существенное влияние на реализацию нашего инвестиционного проекта. Работа идет в запланированных сроках. Как мы и анонсировали ранее, открытие первых производственных линий на фабрике в Новосибирской области планируется в 2023 году.

В настоящее время мы занимаемся подготовкой к началу строительства: заключаем договоры на подключение предприятия к инфраструктурным сетям и коммуникациям. Одновременно с этим идет формирование проектной команды. Первые сотрудники уже приступили к работе, скоро мы планируем открыть офис в Бердске. Набор персонала уже идет, так что приглашаем к сотрудничеству заинтересованных кандидатов —нам интересны, в первую очередь, специалисты технического направления.

— Где планируете закупать сырье для производства? Проводите ли переговоры с местными сельхозпроизводителями?

— Большинство сырья мы закупаем у российских поставщиков — это эффективно с точки зрения логистики и полностью соответствует нашей миссии, которая включает в себя развитие местных сообществ. Например, для нашей фабрики в Калужской области около 85% ингредиентов для производства кормов и упаковочных материалов поставляют компании из России. По такой же схеме мы планируем работать и в Новосибирской области.

«Нестле Пурина ПетКер» открыта для коммуникации с локальными сельхозпроизводителями, заинтересована в новых взаимовыгодных партнерствах. Специалисты нашего отдела закупок уже ведут переговоры с несколькими новосибирскими компаниями. При принятии решения о сотрудничестве мы оцениваем, прежде всего, качество продукции, которую готов предложить потенциальный поставщик. Важным для нас критерием также является соблюдение общепринятых стандартов в области прав человека, безопасности, охраны здоровья на рабочих местах и защиты окружающей среды.

— Какова будет география поставок продукции новосибирского предприятия? В чем специфика российских потребителей?

— Запуск второго локального производства Purina в России должен способствовать сокращению затрат на логистику, оптимизации сети поставок и повышению доступности нашей продукции. Мы рассчитываем покрыть растущий спрос на полнорационные корма для домашних животных и повысить качество жизни питомцев и их хозяев. В России категория промышленных кормов для собак и кошек имеет огромный потенциал — во многом благодаря специфике рынка. Сейчас доля таких кормов в рационе домашних животных в России в несколько раз ниже, чем в других развитых странах, например в странах Западной Европы. Однако с каждым годом мы сокращаем этот разрыв. В настоящее время, по данным Nielsen, корма для домашних животных стабильно входят в топ-5 категорий повседневного спроса. Из года в год этот рынок демонстрирует уверенный рост. По данным Euromonitor International, по итогам 2020 года он увеличился на 10,1% и достиг объема 661 тысячи тонн в год в натуральном выражении или 233 млрд рублей в денежном выражении.

Социальная ответственность

— Какие решения будут внедряться на вашем новосибирском предприятии для минимизации ущерба окружающей среде?

— Чтобы минимизировать воздействие нашей производственной деятельности на окружающую среду, на фабрике в Новосибирской области планируется использовать все доступные нам технологические решения, а также весь опыт, накопленный в ходе многолетней деятельности компании в России и в мире. Например, на нашем предприятии в Калужской области мы сортируем все производственные отходы и направляем их на вторичное использование или переработку. Показателя в 0 кг отходов на захоронение мы достигли в 2017 году. Кроме того, калужская фабрика перешла на использование электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников. Это позволило значительно снизить количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. На предприятии также функционируют современные водоочистные сооружения, способные очищать промышленные стоки от всех видов загрязнений: механических, биологических, химических. Кроме того, мы реализуем проекты по сокращению использования упаковочных материалов, рациональному использованию водных ресурсов и энергии. Все эти высокоэффективные технологии мы планируем применять и на фабрике в Новосибирской области.

— Чем отличаются требования по экологической безопасности в России от требований в других странах присутствия компании?

— Требования в отношении экологической безопасности производств могут варьироваться от одного государства к другому, однако у нашей компании есть четкий подход. Все наши предприятия выполняют требования местного законодательства и дополнительно работают в соответствии с внутренними высокими стандартами компании, которые в некоторых случаях могут превосходить нормативы страны присутствия.

Эти стандарты являются общими для всех предприятий «Нестле», то же самое относится и к нашим целям в области обеспечения экологической устойчивости. Стратегия «Нестле» заключается в намерении вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году и снизить этот показатель до нуля к 2050 году. Для этого мы внедряем инновационные технологии, которые уже сегодня позволяют минимизировать влияние наших производств на окружающую среду.

— Компания в своей деятельности уделяет серьезное внимание вопросам экологии. В чем это выражается и какие проекты реализуются?

— В Purina мы работаем не только над внедрением экологических технологий в производство продукции, но и ищем решения, которые позволят нам использовать новые виды упаковки, призванные снизить нагрузку на окружающую среду. Так, в октябре 2020 года Purina выпустила первые в своем роде термостойкие паучи из полипропилена, пригодные для повторной переработки. Новинка под брендом Felix тестируется в Нидерландах, а паучи для этого проекта производятся в России — на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области. Этот проект реализуется в рамках стратегии, направленной на повышение экологичности упаковки. В 2018 году «Нестле» взяла на себя обязательство до 2025 года сделать 100% производимой компанией упаковки пригодной для повторного использования или надлежащей утилизации. Упаковка, используемая при производстве продукции Purina, также входит в это число, и мы будем стремиться достичь нашей общей цели.

В своей деятельности мы также уделяем большое внимание вопросам экологической устойчивости при организации цепочки поставок сырьевых ресурсов. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши поставщики производили исключительно высококачественные ингредиенты, придерживаясь при этом ответственного и экологически безопасного подхода.

— Какие еще социальные проекты реализует Purina в Новосибирской области?

— Мы в Purina уделяем большое внимание экологическому просвещению и стараемся развивать в России культуру ответственного отношения к домашним животным, прежде всего среди детей. Для достижения этой цели в 2017 году была запущена школьная образовательная программа «Мы — твои друзья», которая является ключевым проектом в рамках социальной инициативы «Пурина в обществе». Инициатива, призванная сделать мир более открытым и комфортным для домашних питомцев и их хозяев, включает в себя 10 обязательств бизнеса перед обществом, в числе которых — обучение детей ответственному отношению к домашним животным.

Программа «Мы — твои друзья» решает эту задачу в формате внеклассных занятий для школьников 8-11 лет. В Новосибирской области она запущена в 2019 году. Работу программы координирует Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ), а ее наиболее активными участниками являются школы Новосибирска, а также Искитимского, Мошковского и Баганского районов области. К настоящему моменту в ней приняли участие почти 10 тысяч школьников начальных классов. На занятиях ребят учат заботиться о питомцах, следить за их здоровьем и правильным питанием, оказывать им помощь и ежедневно уделять внимание.