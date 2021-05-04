Майские праздники в Новосибирске начались с «пыльных» флэшмобов

В начале мая в Новосибирске прошли несколько флэшмобов, посвященных уборке городских улиц, а точнее, по мнению их участников, недостаточному ее качеству. Один из них в рамках одиночного пикета с плакатом «Мир. Труд. Пыль» провел в центре города на площади Ленина депутат Заксобрания области Александр Аксененко. Напомним, незадолго до этого проблема уборки улиц Новосибирска активно обсуждалась по поручению сессии на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента.

— Считаю, что ситуация обостряется с каждый годом, — заявил депутат в комментарии редакции Infopro54. — Пыль — это следствие того, что зимой не убирается снег, а летом реагенты, которыми посыпали улицы, вызывают пылевые бури. Качество реагентов вызывает сомнения. Нужно более детально подходить к их закупке, приобретать более качественные.

Аксененко ссылается на выступления коллег по депкорпусу и отмечает, что необходим федеральный закон, который мог бы дать больше полномочий для закупки более качественных реагентов.

— Мы должны добиваться этого от федеральной власти, так как ситуация критическая, — говорит собеседник издания. — Третий город России задыхается в пыли.

По мнению автора еще одного «пыльного» флэшмоба — члена общественного совета при региональном Минтрансе Михаила Мезенцева, столь активное обсуждение депутатами областного уровня городских улиц — не более чем активность в предвыборный период. О чем Мезенцев заявил в комментарии Infopro54. До этого общественник снял и выложил на своих страницах в соцсетях видео, где он на городской пыли делает надпись «Наш мэр — Локоть», когда мимо проезжает специализированная техника. По мнению собеседника редакции, корень проблемы следует искать в структурных преобразованиях в городской власти не в пользу дорожного хозяйства города. В результате в Новосибирске фактически отсутствует контроль за ходом и результатами работ по уборке и очень трудно найти ответственного.

— На видео только одна улица, но это происходит во всем городе, — говорит Мезенцев. — Зачем там ездит специализированный транспорт, не понимают даже те, кто этим транспортом управляет. У нас, видимо, мастера, начальники участков настолько «забронзовели», что не оценивают: что необходимо сделать, какую технику применить, выполнены ли сами работы. Кроме того, то и дело происходит переподчинение дорог, их передают в районы, то в ГЦОДД, они находятся в оперативном управлении у ДЭУ. Даже мне, человеку, работающему в дорожной отрасли, приходится звонить всем и разбираться, кто за что отвечает.

По мнению собеседника Infopro54, ответственных сразу не найти и на самой верхушке городской исполнительной власти.

— Произошли изменения и в самой мэрии, — рассказывает общественник. — Раньше первым был вице-мэр по городскому хозяйству, а сегодня это завхоз без полномочий. Высказать претензии главе района, который ему не подчиняется, а подчиняется мэру? Сейчас первый зам (фамилию не помню) занимается тем, что распределяет бюджет. Его фамилия фигурировала где-нибудь за последние годы? Получается, что за состояние улиц отвечает вице-мэр по городскому хозяйству, но полномочий, чтобы держать это хозяйство в руках, у него нет.

По информации мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 544 тонны смета и грязи. На уборку города 3 мая вышли 108 единиц техники в дневную и 124 единицы в ночную смены. Силами ДЭУ на улично-дорожной сети города очищены и вымыты 107 погонных км тротуаров, 73 парковки, 18800 погонных м дорожных ограждений. Вывезены 5,6 кубометра мусора.