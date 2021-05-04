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Майские праздники в Новосибирске начались с «пыльных» флэшмобов

  • 04/05/2021, 15:11
Автор: Евгения Серёгина
Майские праздники в Новосибирске начались с «пыльных» флэшмобов
Их участники оценивают уборку города как критическую.

В начале мая в Новосибирске прошли несколько флэшмобов, посвященных уборке городских улиц, а точнее, по мнению их участников, недостаточному ее качеству. Один из них в рамках одиночного пикета с плакатом «Мир. Труд. Пыль» провел в центре города на площади Ленина депутат Заксобрания области Александр Аксененко. Напомним, незадолго до этого проблема уборки улиц Новосибирска активно обсуждалась по поручению сессии на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента.

Считаю, что ситуация обостряется с каждый годом, заявил депутат в комментарии редакции Infopro54. Пыль это следствие того, что зимой не убирается снег, а летом реагенты, которыми посыпали улицы, вызывают пылевые бури. Качество реагентов вызывает сомнения. Нужно более детально подходить к их закупке, приобретать более качественные.

Аксененко ссылается на выступления коллег по депкорпусу и отмечает, что необходим федеральный закон, который мог бы дать больше полномочий для закупки более качественных реагентов.

Мы должны добиваться этого от федеральной власти, так как ситуация критическая, говорит собеседник издания. Третий город России задыхается в пыли.

По мнению автора еще одного «пыльного» флэшмоба — члена общественного совета при региональном Минтрансе Михаила Мезенцева, столь активное обсуждение депутатами областного уровня городских улиц не более чем активность в предвыборный период. О чем Мезенцев заявил в комментарии Infopro54. До этого общественник снял и выложил на своих страницах в соцсетях видео, где он на городской пыли делает надпись «Наш мэр Локоть», когда мимо проезжает специализированная техника. По мнению собеседника редакции, корень проблемы следует искать в структурных преобразованиях в городской власти не в пользу дорожного хозяйства города. В результате в Новосибирске фактически отсутствует контроль за ходом и результатами работ по уборке и очень трудно найти ответственного.

На видео только одна улица, но это происходит во всем городе, говорит Мезенцев. Зачем там ездит специализированный транспорт, не понимают даже те, кто этим транспортом управляет. У нас, видимо, мастера, начальники участков настолько «забронзовели», что не оценивают: что необходимо сделать, какую технику применить, выполнены ли сами работы. Кроме того, то и дело происходит переподчинение дорог, их передают в районы, то в ГЦОДД, они находятся в оперативном управлении у ДЭУ. Даже мне, человеку, работающему в дорожной отрасли, приходится звонить всем и разбираться, кто за что отвечает.

По мнению собеседника Infopro54, ответственных сразу не найти и на самой верхушке городской исполнительной власти.

Произошли изменения и в самой мэрии, рассказывает общественник. Раньше первым был вице-мэр по городскому хозяйству, а сегодня это завхоз без полномочий. Высказать претензии главе района, который ему не подчиняется, а подчиняется мэру? Сейчас первый зам (фамилию не помню) занимается тем, что распределяет бюджет. Его фамилия фигурировала где-нибудь за последние годы? Получается, что за состояние улиц отвечает вице-мэр по городскому хозяйству, но полномочий, чтобы держать это хозяйство в руках, у него нет.

По информации мэрии Новосибирска, за прошедшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 544 тонны смета и грязи. На уборку города 3 мая вышли 108 единиц техники в дневную и 124 единицы в ночную смены. Силами ДЭУ на улично-дорожной сети города очищены и вымыты 107 погонных км тротуаров, 73 парковки, 18800 погонных м дорожных ограждений. Вывезены 5,6 кубометра мусора.

Фото: скриншот видео Михаила Мезенцева

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : флэшмобы пыль общественность мусор депутаты город


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