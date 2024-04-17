«Новосибирскхлебопродукт» вышел на рынок Индии

Компания АО «Новосибирскхлебопродукт» начала экспортные поставки на рынок Индии. По словам гендиректора Сергея Соколова, первый корабль прошел погрузку в порту Владивостока.

— Открываем новую географию — рынок Индии. На первом корабле поставим 9000 тонн продовольственного гороха в порт Калькутта, расположенный на реке Хугли в 140 км от Бенгальского залива, — поясняет Соколов. — Горох через месяц попадет на стол индийских товарищей, которые, как известно, очень любят бобовые культуры.

Редакции Infopro54 Сергей Соколов пояснил, что в 2021 году принимал участие в российской бизнес-миссии в Мумбаи, где обсуждались перспективы сотрудничества. В 2024 году эти договоренности реализовались.

— Стимулом для реализации проекта стали санкции, а также интерес к продукции сельхозпредприятий Новосибирской области, — говорит собеседник Infopro54. — Продукция выращена на территории Новосибирской области и отправлена с нашего предприятия «Татарскзернопродукт» двумя маршрутными составами в партнерстве с транспортной компанией «Русагротранспорт». Маршрутный режим — это новшество этого года.

В 2024 году «Новосибирскхлебопродукт» планирует еще несколько экспортных поставок гороха в Индию в контейнерах.

— Рынок Индии емкий и интересен для России не меньше, чем рынок Китая. В связи с этим мы планируем организовывать экспортные поставки регулярно, — пояснил Сергей Соколов. — На наш взгляд, партнерам в Индии может быть интересно подсолнечное масло, возможно, мука. Это вопрос следующего сезона и переговоров, но мы планируем работать с продуктами переработки зерна.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что «Новосибирскхлебопродукт» откроет представительство в Китае. Кроме того, компания также расширяет экспорт в Южную Корею и Вьетнам.

По данным Сибирского таможенного управления, за первый квартал 2024 года регионы Сибири отправили на экспорт 129000 тонн гороха. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

— Популярность сибирского гороха растет — в целом экспорт за 2023 год свежего, охлажденного, а также сушеного гороха из региона деятельности СТУ вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом, — сообщали в Сибирском таможенном управлении.

— Горох — востребованная экспортная культура, — пояснял министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2023 году на экспорт направлены 149500 тонн гороха — 12,5% от общего объема экспорта. В посевном клине в регионе в 2024 году серьезно расширяются посевы гороха — они составят 150000 га, то есть 10% от всей площади посева зерновых и зернобобовых.

В ведомстве уточнили, что бобовые отправляются из Сибири в 27 стран. Главный рынок сбыта гороха — в Китае. Больше трети поставок 2024 года направлены в Индию.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью в России и за рубежом. Выручка компании за 9 месяцев 2023 года составила 10,4 млрд рублей, 43% пришлись на экспортную выручку. За 2023 год компания расширила географию экспорта за счет поставок в Монголию (внешнеторговый оборот — 418,6 млн рублей) и Корею (224,2 млн), также в третьем квартале 2023 года добавились Казахстан (6,9 млн) и Ливия (204,7 млн). На сегодняшний день у компании создано представительство за рубежом — в Бишкеке (Киргизия).

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскхлебопродукт» отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка.