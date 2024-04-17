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«Новосибирскхлебопродукт» вышел на рынок Индии

  • 17/04/2024, 09:23
Автор: Юлия Данилова
«Новосибирскхлебопродукт» вышел на рынок Индии
Компания поставила на экспорт 9000 тонн гороха.

Компания АО «Новосибирскхлебопродукт» начала экспортные поставки на рынок Индии. По словам гендиректора Сергея Соколова, первый корабль прошел погрузку в порту Владивостока.

— Открываем новую географию — рынок Индии. На первом корабле поставим 9000 тонн продовольственного гороха в порт Калькутта, расположенный на реке Хугли в 140 км от Бенгальского залива, — поясняет Соколов. — Горох через месяц попадет на стол индийских товарищей, которые, как известно, очень любят бобовые культуры.

Редакции Infopro54 Сергей Соколов пояснил, что в 2021 году принимал участие в российской бизнес-миссии в Мумбаи, где обсуждались перспективы сотрудничества. В 2024 году эти договоренности реализовались.

— Стимулом для реализации проекта стали санкции, а также интерес к продукции сельхозпредприятий Новосибирской области, — говорит собеседник Infopro54. — Продукция выращена на территории Новосибирской области и отправлена с нашего предприятия «Татарскзернопродукт» двумя маршрутными составами в партнерстве с транспортной компанией «Русагротранспорт». Маршрутный режим — это новшество этого года.

В 2024 году «Новосибирскхлебопродукт» планирует еще несколько экспортных поставок гороха в Индию в контейнерах.

— Рынок Индии емкий и интересен для России не меньше, чем рынок Китая. В связи с этим мы планируем организовывать экспортные поставки регулярно, — пояснил Сергей Соколов. — На наш взгляд, партнерам в Индии может быть интересно подсолнечное масло, возможно, мука. Это вопрос следующего сезона и переговоров, но мы планируем работать с продуктами переработки зерна.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что «Новосибирскхлебопродукт» откроет представительство в Китае. Кроме того, компания также расширяет экспорт в Южную Корею и Вьетнам.

По данным Сибирского таможенного управления, за первый квартал 2024 года регионы Сибири отправили на экспорт 129000 тонн гороха. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

— Популярность сибирского гороха растет — в целом экспорт за 2023 год свежего, охлажденного, а также сушеного гороха из региона деятельности СТУ вырос в 4 раза по сравнению с 2022 годом, — сообщали в Сибирском таможенном управлении.

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По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2023 году на экспорт направлены 149500 тонн гороха — 12,5% от общего объема экспорта. В посевном клине в регионе в 2024 году серьезно расширяются посевы гороха — они составят 150000 га, то есть 10% от всей площади посева зерновых и зернобобовых.

— Горох — востребованная экспортная культура, — пояснял министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

В ведомстве уточнили, что бобовые отправляются из Сибири в 27 стран. Главный рынок сбыта гороха — в Китае. Больше трети поставок 2024 года направлены в Индию.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью в России и за рубежом. Выручка компании за 9 месяцев 2023 года составила 10,4 млрд рублей, 43% пришлись на экспортную выручку. За 2023 год компания расширила географию экспорта за счет поставок в Монголию (внешнеторговый оборот — 418,6 млн рублей) и Корею (224,2 млн), также в третьем квартале 2023 года добавились Казахстан (6,9 млн) и Ливия (204,7 млн). На сегодняшний день у компании создано представительство за рубежом — в Бишкеке (Киргизия).

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскхлебопродукт» отбирает поставщиков продовольствия для африканского рынка.

Автор фото: Сергей Соколов.

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Рубрики : Бизнес Агропром ВЭД

Регионы: Сибирь Новосибирск Индия

Теги : экспорт сельхозпродукции экспорт гороха соцсети


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