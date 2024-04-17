Мужчина стрелял по группе подростков около лицея в Новосибирске

В Новосибирске мужчина стрелял в группу подростков у лицея № 136 на улице Космической в Новосибирске.
Девушка вместе с друзьями гуляла рядом с лицеем и увидела, как около одного из жилых домов произошла ссора мужчины с женщиной и ребенком.
— Мы снимали, и тут он резко поворачивается на нас и начинает к нам идти и орать на нас. Мы сразу побежали, и когда мы уже убегали, услышали стрельбу, — передает слова девушки паблик «ЧП Новосибирск».
Когда подростки осознали, что в них стреляют, то побежали еще быстрее и в разные стороны. На место прибыли сотрудники полиции и задержали стрелка, доставив его в отделение. Девушка подчеркнула, что ни она, ни её друзья не пострадали.
— Он избивал женщину с ребёнком, и у него был огнестрел, также нашли пули, которыми он стрелял, — рассказала очевидец.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что стрелок доставлен в отдел для проведения дальнейших разбирательств.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала снайпера, который стрелял по мусоровозу под Новосибирском.
Источник фото: «ЧП Новосибирск» в Вконтакте
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