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«Новосибихимфарм» внедряет систему маркировки

На эти цели предприятие получило льготный заем.
  • 08/08/2019, 17:34
Автор: Юлия Данилова
«Новосибихимфарм» внедряет систему маркировки

— АО «Новосибхимфарм» в целях реализации своего инвестиционного проекта – внедрения системы маркировки лекарственных средств — получило льготный заем в Фонде развития промышленности: 20 млн рублей под 5% годовых. Сейчас компания активно реализует этот проект, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

Напомним, с января 2020 года на производителей возлагается обязанность по нанесению на упаковку с лекарственным средством (либо непосредственно на емкость с фармпрепаратом) особых «средств идентификации» (№425-ФЗ). В результате в России планируется создать единую систему маркировки и мониторинга лекарственных средств.

По данным минпромторга области, на сегменте производства лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицинских целях по итогам полугодия 2019 года зафиксирован прирост производства более 105%.

АО «Новосибирский химико-фармацевтический завод» создан в 1942 году. Специализируется на выпуске ампульной и пластырной продукции.

Фото: pixabay.com – qimono

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