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Новостройки Новосибирска. Суперпредложение в центре города

  • 03/02/2022, 12:01
Новостройки Новосибирска
Компактность исторического центра Новосибирска побуждает девелоперов создавать для этой территории жилье с «прокачанными» потребительскими параметрами — с параметрами, которые заведомо выше, чем в общероссийском архетипе «центровой» недвижимости.

Известный рунетовский мем «Новосибирск — зауральская Москва» — истина, конечно, условно-релятивная, как и весь фольклор. Но когда речь идет о спецпредложении недвижимости от застройщика для городского ядра, то выражение это обретает буквально каменную конкретику. Новейший из примеров — концептуальный дом «Воздух», представляемый на сверхплотном новосибирском рынке группой компаний «Метр».

Теснота стимулирует!

Новосибирский центр очень мал в пропорции к остальной территории города. В сравнении с ним пространство, определяемое как «центр Москвы», гораздо больше. А исторический центр Cанкт-Петербурга в отношении к суммарному общегородскому пятну застройки вообще огромен — самый большой исторический центр среди всех российских городов. Это, как говорят краеведы и историки архитектуры, обусловленная специфика северной столицы — ее строили «быстро и сразу», потому городское ядро получилось и масштабным, и плотным.

Новосибирск в этом смысле зримо отличается от обеих столиц: его ядро необычно маленькое для города-миллионника, даже в сравнении городами, меньшими по демографическим параметрам (вроде Ростова, Саратова, Самары или Уфы).

И это тоже исторически обусловленная специфика. Как и у Санкт-Петербурга. Просто тут сценарий самобытности другой. Все из-за молодости. Из-за акселерации — когда срединный пояс и окраины города растут быстрее, чем формируется и уплотняется его центр. Точнее, и то, и другое растет одновременно. Но края опережают…новостройки Новосибирска

И самобытность эта, как ни удивительно, очень побудительно действует на рынок новостроек Новосибирска.

Новостроек в центре Новосибирска совсем мало — для их пересчета хватит, пожалуй, пальцев одной руки. Их даже можно сразу все увидеть в единой панораме при беглом взгляде с любого высокого этажа. Увидеть в красноречивой близости друг от друга. При этом рыночная плотность практически буквально повторяет плотность пространственную.

Эксперты и сами операторы рынка, продвигающие тут недвижимость от застройщика, единогласны во мнении, что конкурентный контекст Новосибирска уникально жесткий.  Ситуативных аналогов по этой части за Уралом нет ни одного. Ни один из застройщиков не обладает тут долей больше 5%. 15 крупнейших застройщиков совместно имеют рыночную долю меньше 40%. А всего, с разной степенью успеха, на рынке новостроек Новосибирска действуют более 100 застройщиков.

Новосибирская недвижимость от застройщика зримо отличается от своих категориальных эквивалентов в столицах и в пятерке региональных мегаполисов. В новостройках, предназначенных для центра, эта непохожесть, как говорится, «выставлена на максимум».

Но не стоит думать, что тумблер товарных параметров выкручен до отказа из-за снобизма новосибирцев. Новосибирцы отнюдь не снобы. Их требовательность не капризная, а вдумчивая. Тоже обусловленная.

новостройки Новосибирска

— Например, если ты имеешь дело в Новосибирске с новостройкой, локация которой обозначена словом «центр», физические данные этого здания должны быть по умолчанию выше, чем его официальная атрибуция, — подчеркивает Алексей Епанчинцев, генеральный директор ООО «Отдел продаж» (компания, входящая в группу компаний «Метр»). — Например, проект может определяться словосочетанием «бизнес-класс», но его детализация будет на ступеньку выше. Мы наш базовый бизнес-опыт получали в столице. И когда взялись за новосибирскую недвижимость от застройщика, нас по-хорошему удивило, даже потрясло, что здесь для бизнес-класса используются материалы, инженерные решения и бренды, которые в других городах (даже в Москве) отождествляются с премиумным предложением.

Бескомпромиссное желание большего

По словам Алексея Епанчинцева, требовательность новосибирской публики его команду совсем не обескуражила, а даже ей пригодилась.

— Нам понятнее стало, каким должен быть концептуальный дом «Воздух», — поясняет Алексей. — Общественное ожидание исключительности нужно было просто предметно осмыслить. Что, собственно говоря, и было сделано.

«Воздух» представили городу, отказавшись от многих категориальных клише, от того, что, казалось бы, считалось трендовым или каноничным. Например, решительно отказались от студий и малометражных квартир — от этой «священной коровы» большинства застройщиков.

Алексей Епанчинцев убежден, что автоматическая, буквально магическая востребованность малометражного жилья одно из заблуждений, нажитых в период девелоперского бума. Тогда недвижимость от застройщика бытовала, образно говоря, в режиме самопродажи. Студии и «однешки», этот простейший с точки зрения технологий и архитектуры формат, были теми самыми «горячими пирожками», которые и воспитали у застройщиков ощущение безмятежной незыблемости.

— Но рынок новостроек Новосибирска повзрослел очень быстро, обгоняя привычки застройщиков, — констатирует Алексей Епанчинцев. — По темпу уплотнения рынка недвижимости от застройщика этот город — в числе федеральных лидеров. В общем, мы были просто железно уверены, что рыночные стереотипы нужно сметать в корзину. Так и сделали. Тут не просто нет малометражек, тут не квартир меньше 65 квадратных метров. И средняя площадь квартир — одна из самых больших в Новосибирске. И, конечно же, все фундаментальные атрибуты высококлассного жилья: авторский, дизайнерский фасад от АПМ Фефелова, отличная пропорция квартир и парковок (252 машиноместа и 84 места гостевого паркинга), стильная отделка МОПов, концептуальная детская площадка, двор car free  —  то есть в буквальном смысле двор без автомобилей —  двор, где пути машин и пешеходов не пересекаются в  принципе.

новостройки НовосибирскаПо мнению Алексея Епанчинцева, квартал расположения ЖК «Воздух» уникален сочетанием максимальной «зацентрованности» и тишины.

— Я знаю, что в Новосибирске есть такой топографический мем — «тихий центр», — рассуждает Алексей. — Это уютная, «ламповая» зона самой старинной застройки. А перекресток улиц Некрасова и Каменской, на котором стоит ЖК «Воздух», — это в физическом смысле центр самый-самый классический. Транспортный узел, пересадочный комплекс двух линий метро, огромный молл «Галерея Новосибирск», Центральный рынок, насыщенная инфраструктура. И при этом в локации «Воздуха» тоже очень тихо. Хоть это место и не входит в предметную обойму топонима «тихий центр». Потому эту локацию мы восприняли как подарок судьбы. И проработали проект именно таким, чтобы он ощущался как суперпредложение. Причем не на уровне  эпитетов, не на уровне рекламной риторики, а в сугубо предметном смысле. Продумывая планировочные и декоративные решения, мы действовали по принципу «как для себя». Воплощая всю конкретику, что у нас самих отождествляется с понятием «идеальное жилище в центре большого города». Недвижимость — это, в принципе, сфера, где все достоинства и товарные аргументы сугубо предметны. Даже если у самого товара легкое и воздушное имя!

  новостройки Новосибирска

Телефон отдела продаж: 8 (383) 382 98 44  

Дом-Воздух.РФ

 

 

 

 

Фото предоставлено ООО «Метр»

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Эдуард Ляхов новостройки недвижимость Метр ипотека ЖК «Воздух» Алексей Епанчинцев


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