Мэрия Новосибирска дала официальный старт новой концессии на остановки

Мэр Анатолий Локоть подписал постановление «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска». В соответствии с документом определены условия концессии.

В рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый — 140 навесов, второй — 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме того, для размещения единого пункта управления (ЕПУ) будет реконструировано помещение по адресу: проспект Дзержинского, 79, сообщил пресс-центр мэрии.

Первый этап реализации концессионного соглашения — реконструкция помещения для размещения ЕПУ для обеспечения технологической связи с остановочными модулями, изготовление и монтаж остановок общественного транспорта. В рамках реконструкции помещения необходимо провести мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств, по внедрению новых технологий, механизации и автоматизации производства, оснащению оборудованием. Второй этап — эксплуатация объекта концессии.

Остановочный навес и павильон должны представлять собой модульную конструкцию из металлического профиля, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента. В комплектацию остановочного навеса входят: коммуникационное оборудование (доступ в Интернет), оборудование двусторонней связи с экстренными службами «тревожная кнопка» (112), оборудование системы освещения, система круглосуточного видеонаблюдения, специализированное программное обеспечение, обеспечивающее работу оборудования, информационное навигационное оборудование, разъемы для зарядки мобильных устройств (USB), система бесплатного доступа пассажирам в интернет (Wi-Fi).

На остекленном фасаде павильона может быть организовано окно для обслуживания посетителей, находящихся вне павильона. Площадь остекления главного фасада не менее 60 %, заднего фасада — не менее 20 %, торцевого фасада, не граничащего с остановочным навесом, — не менее 20 %. Стекло — прозрачное. Входная дверь должна размещаться на боковой и (или) задней стороне павильона.

Информационные вывески могут располагаться на фризе павильона, на входной двери и в витрине.

Размещение рядом с павильоном дополнительного торгового или холодильного оборудования, столиков, зонтиков, стоек-витрин, навесных конструкций для раскладки товара и других подобных объектов не допускается. Обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения —15 лет.

Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска необходимо утвердить конкурсную документацию, а также создать конкурсную комиссию и утвердить ее состав до 10 февраля 2022 года.