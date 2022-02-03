Рынок недвижимости Новосибирска-2022: очень увлекательное торможение

Таков один из коллегиальных выводов январского саммита по недвижимости, прошедшего в новосибирском отеле Marriott.
Календарная локализация этого мероприятия делает его одновременно итоговым и прогнозным. Впрочем, никакой причуды в этом нет: любой прогноз — производная итога.
В определенном смысле этот саммит — модель будущего сразу для целого куста отраслей. В силу специфики местного уклада.
— Для Новосибирска строительная отрасль является драйвером экономики, — поясняет один из инициаторов саммита Эдуард Ляхов, директор компании «Метр». — Тут каждое новое рабочее место на стройке порождает 7 рабочих мест в смежных отраслях. Наш город — один из лидеров отрасли даже в федеральном масштабе.
Потому, к слову, он весьма зрелищно выглядит как прогностическая модель для всех муниципий сопоставимого масштаба.
— С 2019-го по 2021-й рынок недвижимости бил рекорд за рекордом, — запустил триггер темы Эдуард Ляхов. — Вопрос: когда этот восходящий тренд закончится, иссякнет? Когда наступит охлаждение рынка недвижимости или его стагнация?
Примечательно, что замедление рынка уже обещали на 2021 год.
— В прошлом году я ошибся в прогнозах — посчитал, что рост цен замедлится, — признается независимый аналитик Сергей Николаев, один из спикеров саммита. — Но не случилось. В 2021 году мы вернулись к показателям 2016-го. В 2017-2018 годах была небольшая стагнация, цены откатились. По количеству ДДУ (договоров долевого участия) мы на уровне 2016-го. Переселенцы из ближнего зарубежья и кузбассовцы тогда очень помогли с продажами.
Кузбасскую ситуацию Сергей Николаев вообще обозначил как занятный и контрастный феномен:
— В Новосибирской области было взято на 7 тысяч меньше ипотек, чем куплено квартир по ДДУ под ипотеку. Напротив, в Кемеровской области было зарегистрированы 2,5 тысячи ДДУ, а ипотек под ДДУ было взято 4,5 тысячи. То есть, как минимум, 2 тысячи кузбассовцев взяли ипотеку, чтобы купить квартиры в других регионах. В том числе и в Новосибирске.
По оценкам Сергея Николаева, в 2021 году рост цен нивелировал эффект от льготной ипотеки, хотя в первых месяцах 2021-й был динамичнее 2020-го. В усредненном пересчете, по среднегодовым показателям, 2021-й проигрывал 2020-му, но в конце декабря сработал «эффект последнего вагона».
— Все ждали резкого повышения ставок по ипотеке, старались купить по старым ценам, — поясняет Николаев. — Точнее, по ценам, интуитивно казавшимся старыми, доживающими последние дни.
Описывая лидерский клуб застройщиков, Сергей Николаев охарактеризовал его как привычно-статичный. Сенсационных ротаций и падений с пьедестала почета там не было. Впрочем, в разных диахронных пропорциях (с шагом в 5, 10 или 20 лет) лидерский клуб выглядит все же с вариациями.
— Например, важно, сколько компания сдает за 5 лет, — рассуждает Николаев. — По этому показателю лидерский список образуют «Стрижи», «Вира-Строй», «Брусника», «Расцветай», «Сибирь-Инвест». Примечательно, что в этой первой пятерке нет ни одной вертикально интегрированной компании, все они — в чистом виде девелоперы. То есть это клиентоориентированные компании. Если же берем счетный масштаб за десятилетие, то тут в списке уже появляются лидеры вроде «Дискуса». Да, компания не слишком концептуально-модернистская, но в лидерском списке она надолго. У «Дискуса» около 600 тысяч «квадратов». В счетной пропорции двадцатилетия с большим отрывом фигурируют тот же «Дискус», «Сибирь», «Энергомонтаж».
— Отрасль идет за продажами, — поясняет Николаев. — По объему продаж 2 года подряд лидером была компания «Расцветай». Как говорится, либо они должны были снять доход больше всех, либо обанкротиться. У них получилось именно первое, и все у них в целом хорошо. Разумная рыночная агрессивность вознаграждается. Но сейчас из компаний федерального значения на первом месте с большим отрывом будет «Брусника» — 229 тысяч «квадратов» они сдали, работая в 5 регионах. На втором месте будет «Новосибирский квартал» (компания «Жилищная инициатива») — у них 154 тысячи кв. м, а на третьем месте — ГК «Расцветай». Сейчас в лидерстве по продажам «Расцветай» уступил «Бруснике». «Брусника» очень эффектно добавила себе больших площадок в центре, а у «Расцветая» наиболее ликвидные площадки — это «Сакура» в долине Каменки и «Расцветай» на Красном». Но по объему продаж им будет нелегко состязаться с «Брусникой».
Подводя итог ушедшего года, Сергей Николаев отметил, что, несмотря на высокий объем продаж, спрос в 2021-м все равно отставал от предложения, поскольку предложение существенно увеличилось. В 2019-2021 годах были проданы около 19 тысяч так называемых инвестиционных квартир, так что спрос от предложения отставал довольно существенно.
— К 30 тысячам квартир-новостроек я бы добавил, половинное число квартир инвестиционных, — констатирует Николаев. — Из тех людей, что брали инвесторские квартиры, как минимум, 7% пользовались кредитом, чтобы заплатить первоначальный взнос. Риэлторы им сулили такой расклад: «Вы квартиру купите, за 2 года цена вырастет в 1,5-2 раза, вы эту квартиру продадите, и норма прибыли у вас будет в 100%». Но не учли вот какой фактор: чтобы продать такую квартиру, нужно делать скидку. Но не на 300 тысяч первоначального взноса, а на всю квартиру. Потому что льготная ипотека у застройщиков выгоднее, чем общая ипотека в ежемесячном платеже процентов так на 12.
Ситуацию последних нескольких лет Сергей Николаев описывает метафорой «ипотечный пузырь». Но драматичного «дыдыщь» ждать не стоит. Ибо пузырь не лопнет, а проявит себя, скорее, как первомайский воздушный шарик — обмякнет, пойдет морщинами и сдуется внутрь себя. Да, эта унылая метаморфоза, всем знакомая по дошкольному детству, в 2022-2023 годах ожидается большинством экспертов. Николаев в этом хоре — один из голосов.
В январе дела у большинства агентств обстоят неплохо, но спокойствие это выглядит несколько невротичным, напряженным.
— Я верю, что на отдельные концептуальные проекты цены в 2022-м все равно будут расти, — выражает осторожный оптимизм директор агентства недвижимости AllNewHomes Олег Губарьков. — Но да, предложений от застройщиков все меньше. Мы стараемся искать достаточно уникальные и яркие проекты.
Другие операторы тоже связывают свой оптимизм с «концептуалкой» — с проектами, содержащими яркое авторское начало и потенциал достопримечательности. А еще — с продуктивной пассионарностью риэлторов, которые этими проектами проникнутся.
Например, компания «Метр» большие надежды возлагает на дом «Наследие» и жилой комплекс Akadem Klubb.
— «Наследие» — это, пожалуй, лучший дом в нашем портфеле, будущее украшение площади Калинина, — отметил Эдуард Ляхов. — Пример цитатной, контекстуальной архитектуры, который будет смотреться тут очень эффектно. В свою очередь Аkadem Klubb, спроектированный шведскими архитекторами, обещает стать градостроителным событием для Советского района. К слову, когда мы отлаживали модель продаж под Аkadem Klubb, старожилы Академгородка меня уверяли, что делать упор на риэлторов бесполезно. Мол, риэлторы Академгородка привыкли работать только со вторичкой. И как раньше ни пытались застройщики раскачать там партнерский канал, доля агентских продаж не превышала 10%. Однако у нас уже в первые 2-3 месяца доля агентских продаж достигала 90%. Как говорится, что-то пошло не так. В хорошем смысле. Да, местные риэлторы скептически и несколько пассивно относились к продукту. Но риэлторы, которые работают в метрополии, в «материковом» Новосибирске, активно ездили на экскурсии, проникались духом места и архитектурным концептом. И сейчас темпы продаж очень бодрые, сейчас я абсолютно уверен, что проект будет продан динамично.
Сегодня, когда цены на вторичку и новостройки практически уравнялись, на агентства недвижимости и компании-агрегаторы легла ответственная миссия тонус-драйверов отрасли.
— Они должны будут подсказать застройщикам, как сделать оптимальные квартиры, — подчеркнул Сергей Николаев. — Ибо квартиры, которые пользовались спросом 3 года назад — это уже не то. Нынешний архетип востребованной квартиры уже совершенно иной. При той же самой площади дополнительный функционал и дополнительное окно добавляют к цене 10%, хотя к себестоимости таких процентов не добавляется. Поэтому 2022-й станет временем креативщиков и временем продажников. В общем, год будет и сложным, и интересным.
Фото базовое: pixabay.com — 652234, экспертов — Михаила Перикова
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