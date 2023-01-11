«Новотранс» заплатит почти 13 млн рублей штрафа за взятку руководителю новосибирского филиала РЖД

Ремонтную компанию «Новотранс» суд оштрафовал на 12,9 миллионов рублей за передачу незаконного вознаграждения начальнику службы вагонного хозяйства, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ремонтники заплатили ему 6,6 млн рублей, чтобы текущие работы по ремонту вагонов были завершены в кратчайшие сроки.

Несмотря на внушительную сумму, дело было возбуждено по административной статье о незаконном вознаграждении в крупном размере.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, постановление еще не вступило в законную силу.

О мерах, принятых по отношению к главе службы новосибирского филиала РЖД, не сообщается.

Ранее редакция сообщала, что главу Томского района обвиняют в даче взятки в виде 3,7 млн рублей и 50 тыс. долларов, а также автомобиля Toyota Camry, экс-директору банка.

Фото из группы ЗСЖД Вконтакте