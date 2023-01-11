«Новая технология очитки стоков» по описанию — алхимия с метафизикой

— Прочел на сайте Infopro54 материал о том, что в Кузбассе разработали передовую технологию очистки сточных вод.

Во-первых, необходимо учесть, что не существует методов, позволяющих очистить воду от любых загрязняющих веществ, тем более с одинаково высокой эффективностью. Любая технология очистки вод выстраивается в зависимости от состава исходной воды, свойств и содержания примесей и требований к качеству чистой воды и эффективности применяемых методов очистки. Я вижу антинаучную терминологию в статье. Станция, может быть, и работает, и производит какую-то очистку воды, но на основе других принципов, не описанных в статье.

«Очистная установка разлагает стоки на ионы водорода и атомарный кислорода». По описанию стоки все разложились, в связи с этим можно предположить, что в установке задействован электролиз воды. Но если в процессе электролиза не развести отдельно потоки водорода и кислорода, то они мгновенно вступят в реакцию друг с другом, и вновь образуется вода.

«В результате этого вода приобретает электростатические свойства». Но процессы электростатики происходят в газовой среде.

Дальше смотрим: «растворенные в ней металлы, минералы, нефтепродукты, а также органические вещества переходят в нерастворимые соединения». Во-первых, чтобы они перешли в нерастворимые соединения, они должны связаться с каким-то другими элементами и образовать нерастворимое или малорастворимое соединение.

Применение кислорода в процессах очистки воды — процесс известный, используется как кислород воздуха, так и озон, который является неустойчивым соединением и разлагается с выделением свободного иона кислорода.

Озонирование очень широко используется в водоочистке. Но что происходит при озонировании? Происходит окисление ряда соединений, разрушаются органические соединения и убиваются бактерии и другие живые организмы, в результате чего вода обеззараживается, происходит коагуляция взвешенных частиц.

А перейдет при этом та или иная соль в твердую фазу или не перейдет — это очень серьезный вопрос.

«Собирает специальный сорбент и задерживает система фильтров». Сорбенты не применяют для удаления твердых веществ. Для разделения пульпы на твердую и жидкую фазу используются другие процессы. Сорбцию применяют для удаления растворенных соединений.

Фильтрация используется на любых очистных сооружениях, особенно если речь идет об очистке воды сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения. Но, похоже, фильтрация — это единственный реально работающий процесс в описанной установке.

«Как следует из сообщения пресс-службы правительства региона, одно из главных преимуществ нового оборудования — автоматическая регулировка производительности станции при изменении потока и уровня загрязнения очищаемой воды». Но дело в том, что все станции, которые эксплуатируются, автоматически подстраиваются под объем перерабатываемого потока воды.

«Это значительно сокращает энергопотребление». За счет чего происходит снижение потребления электроэнергии? Если сравнивать с чисто химическими методами очистки, то именно они обеспечивают минимальное потребление электроэнергии, но при этом стоимость очистки сравнительно высокая в результате высокой стоимости используемых реагентов. Необходимо рассматривать суммарную полную стоимость очистки воды, а не расход электроэнергии.

«Возможность многократного использования сорбентов». Сорбент имеет некоторую емкость поэтому, когда он набирает определенное количество элементов, которое может удерживать, сорбенту нужно проводить регенерацию или отправлять его на утилизацию. Так появляется цикл регенерации, с которым тоже возникает большая проблема. Очистка регенерационных потоков зачастую стоит примерно столько же, сколько и основная очистка воды. Поэтому нужно рассматривать технологию целиком. Но рассматривать и обсуждать в рамках терминологии и того понятийного аппарата, который существует сейчас в физике и химии.

Возможно в «новой технологии очистки стоков» что-то и есть реальное, интересное и новое. Но по описанию — это алхимия с метафизикой.