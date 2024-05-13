Умный манипулятор для склада изобрели в НГТУ НЭТИ

В НГТУ НЭТИ разработан инновационный умный манипулятор, который способен перемещать товары на автоматических складах, что оптимизирует рабочий процесс.

— Наши манипуляторы, работающие на автоматических складах, выполняют функцию доставщика с учетом оптимальной экономии времени и ресурсов. Способные к распознаванию товаров, они могут перемещаться вверх и вниз по специальным рельсам, забирать и доставлять различные мелкие и средние по размерам товары, — рассказал один из разработчиков, студент 4 курса механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Денис Бадинов.

Он уточнил, что прототип автоматического склада создан под круглые кассеты с электронными компонентами. Корпус манипулятора выполнен из пластика ABS, его напечатали на 3D-принторе. Поскольку кронштейн устройства требует надежности, его изготовили из стали. «Лапки» устройства — из алюминия, поскольку этот материал обеспечивает оптимальную производительность и уменьшает вес устройства.

Разработчик уверен, что умный манипулятор может стать решением для учета и контроля всех процессов на складе.

— Планируется внедрение программного обеспечения, обеспечивающего детальный учет и отслеживание истории перемещения товаров. Наш автоматический склад будет представлять собой компактный блок, который может быть легко адаптирован под индивидуальные потребности заказчика, — отмечает он.

Денис Бадинов добавил, что при помощи программного обеспечивания можно будет отследить, когда в манипулятор загрузили товар, в каком количестве, сколько товара забрали, кто забрал и во сколько.

— Наш автоматический склад будет представлять собой блок, который займет небольшую часть помещения. Можно в одном помещении поставить несколько складов, — говорит он.

На данный момент разработан первый тестовый образец (MVP1) манипулятора. К нему создается программное обеспечение. После тестирования второго образца (MVP2) планируется выход на рынок и коммерциализация автоматических складов с умным манипулятором.

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