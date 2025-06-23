Новую лабораторию для контроля качества золы-уноса открыли в Новосибирске

На площадке Сибирского инженерно-аналитического центра (СибИАЦ), являющегося подразделением СГК, запущена новая специализированная лаборатория, предназначенная для оценки качественных характеристик золы-уноса. В планах компании – дальнейшее расширение этого направления деятельности и строительство дополнительной лаборатории для проведения анализа золошлаковых материалов.

АО «СГК-Новосибирск» внедряет системы контроля качества золы-уноса, используемой в строительстве, с 2023 года. Для реализации этой задачи было приобретено необходимое оборудование, которое первоначально разместили на территории Новосибирской ТЭЦ-2.

Уже с февраля текущего года эксперты управления химико-технологического контроля СибИАЦ приступили к анализу качества золы-уноса, собранной с электрофильтров восьми электростанций, включая Красноярские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Абаканскую ТЭЦ, Новосибирские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, Рефтинскую ГРЭС, Барнаульскую ТЭЦ-3 и Кемеровскую ГРЭС. Ведущий эксперт СГК по крупнотоннажной выгрузке золошлаков Эльвира Боровская отметила, что в перспективе к этому перечню добавятся Красноярская ТЭЦ-3 и Приморская ГРЭС. Новая лаборатория размещается в отдельном здании и включает в себя зоны для проведения испытаний, анализа химического состава и физико-механических свойств золы, весовую комнату для точного измерения образцов, а также помещение для их хранения. Общий объем инвестиций составил более 12 миллионов рублей.

Директор Новосибирского филиала СибИАЦ Владимир Князев подчеркнул, что планируется расширение функционала лаборатории и строительство еще одного объекта для анализа золошлаковых материалов. Ожидается, что установка всего необходимого оборудования будет завершена до конца текущего года.

Эльвира Боровская также отметила, что объемы реализации золы-уноса со станций СГК демонстрируют ежегодный рост. В связи с высоким спросом на этот материал в строительной отрасли, контроль качества приобретает особое значение. Единая система контроля качества на базе лабораторий СибИАЦ обеспечивает возможность определения характеристик золы в регламентированном режиме, оформления паспортов качества с актуальными данными для потребителей, а также оперативное проведение экспресс-анализов по запросам клиентов.

Зола-уноса широко используется в строительстве. Кроме того, в июле текущего года планируется применение золы-уноса для укрепления грунтов на строящихся участках дорог в Новосибирской области, в частности, на автомобильной дороге Медведское – Листвянка.

СГК последовательно реализует стратегию по сокращению объемов транспортировки золошлаков на золоотвалы, стимулируя вовлечение золошлаковых материалов и золы-уноса в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья. В среднем, около 2,8 миллиона тонн золошлаков в год, что составляет 25% от общего объема, образующегося на ТЭЦ и ГРЭС СГК в девяти регионах, вовлекаются в хозяйственный оборот. Основная часть – 2 миллиона тонн – используется для рекультивации и отсыпки территорий. Оставшийся объем – мелкодисперсная зола-унос – находит применение в строительной индустрии. Например, новосибирские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 по итогам 2024 года реализовали производителям строительных материалов около 100 тысяч тонн золы-уноса. Золошлаки классифицируются как отходы пятого, наименее опасного класса.