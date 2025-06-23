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Португальский и казахский языки набирают популярность у новосибирцев

  • 23/06/2025, 14:00
Автор: Оксана Мочалова
Португальский и казахский языки набирают популярность у новосибирцев
Больше всего вырос спрос на репетиторов по итальянскому, японскому и китайскому языкам

Спрос на репетиторов в Новосибирске растет с каждым годом. За первые пять месяцев 2025 года интерес к дополнительному обучению итальянскому языку вырос на 83%, а японскому — на 61%. Замыкают Топ-3 репетиторы по китайскому: ими начали интересоваться на 21%. Такие данные в ответ на запрос редакции Infopro54 предоставили в сервисе Профи.ру.

— Рост интереса к итальянскому и японскому языкам может быть связан с тем, что в последние годы эти направления набирают популярность среди туристов, а глубокое погружение в культуру страны невозможно без языка, — считает руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова.

Она добавила, что из «уникальных» языков жители региона в 2025 начали интересоваться португальским и казахским.

При этом аналитики отмечают, что с точки зрения предложений Топ выглядит по-другому. В январе-мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 в Новосибирске заметнее всего увеличилось количество анкет репетиторов по японскому и китайскому языкам. Их стало больше на 19% и 9% соответственно. Замыкают тройку лидеров репетиторы по арабскому языку: таких анкет стало на 8% больше.

— Японская и китайская поп-культура очень популярна среди школьников всех регионов, в том числе и Новосибирска. Аниме, манга, J-pop, дорамы, китайские сериалы и мобильные игры – стимул учить языки оригинала. Родители охотно обращаются к репетиторам, ведь через хобби можно развить интерес ребенка. А в ответ на рост спроса все больше педагогов готовы переквалифицироваться и стать репетиторами по японскому и китайскому языкам», — говорит Мария Сафонова.

Напомним, рост спроса на изучение иностранных языков фиксируется уже несколько лет. По данным портала Superjob, на первом месте по популярности у новосибирцев по-прежнему остается английский язык. Его хотели бы выучить 41% новосибирцев. На втором месте китайский язык (15%). На третьем месте — немецкий или японский, их выбрали бы для изучения по 8% опрошенных.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко увеличился спрос на репетиторов по японскому языку.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : репетитор Иностранный язык


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