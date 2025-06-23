В Новосибирске почти в два раза уменьшилось количество стобалльников

До завершения государственной итоговой аттестации (ГИА) осталась неделя. В этом году ЕГЭ и ОГЭ в Новосибирске сдавали 29470 школьников. Об этом начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахтемгареев сообщил на аппаратном совещании.

— По предварительным результатам, у нас сегодня 39 стобалльников. Результат ниже, чем в 2024 году. При этом мы наблюдаем увеличение качественного показателя сдачи экзаменов: 10% детей показывают от 80 баллов и выше по каждому из предметов, —подчеркнул Рамиль Ахметгареев.

Чиновник отметил, что окончательные результаты по стобалльникам будут известны в ближайшие дни, так как пока не подведены итоги по экзамену по иностранным языкам и информатике, которая обычно дает в Новосибирске хорошие результаты. Так же пока нет результатов по сдаче экзаменов в резервные дни и по апелляции по оценкам.

Самыми популярными экзаменами у одиннадцатиклассников в этом году были обществознание, информатика, история и биология. Лучшие результаты показывают выпускники СУНЦ НГУ, гимназии №10 и Аэрокосмического лицея.

По предварительным данным, 694 выпускника претендуют на получение «золотой» медали, 495 — «серебряной».

Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что в этом году радуют результаты сдачи экзаменов девятиклассников.

— По 9 классам без учета резервных дней успешно сдали экзамены от 86% до 100% обучающихся, в зависимости от предмета. Особенно высокие результаты школьники показывают по химии и физике. Количество тех, кто получил от 80 баллов, также увеличилось, — констатировал глава департамента образования.

За нарушение порядка — использование сотовых телефонов и шпаргалок — в одиннадцатых классах с экзаменов удалено 6 человек, в девятых — 37.

В 2024 году в Новосибирске 87 одиннадцатиклассников получили по 100 баллов, из них пятеро — по 200 баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году ОГЭ по математике в Новосибирске не сдали 20% школьников, с русским языком не справились 9%.