Новую пенсионную реформу в России засекретили

Проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе в Российской Федерации готовится под грифом «секретно». Об этом сообщается в плане законопроектной детальности на текущий 2021 год. Документ опубликован на сайте министерства финансов России.

Идея пенсионной реформы сформулирована как «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода». Плановый срок внесения документа в Правительство РФ — 15 декабря.

Напомним, осенью 2019 года Минфин РФ и Банк России обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Среди основных элементов схемы — «добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан».