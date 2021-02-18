За пандемию подростковая преступность в Новосибирской области выросла

По сравнению с 2019 годом, число случаев детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в 2020 году сократилось более чем на 50%: с 26 случаев в 2019 году до 12 в 2020-м, при этом в предыдущие годы по данному показателю фиксировался рост. Такие данные приводят в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. По информации ведомства, основным фактором такого снижения стала совместная профилактическая работа, ориентированная как на детей, так и на взрослых, проведенная с РЖД, МВД, прокуратурой, региональной исполнительной властью.

— Со стороны РЖД идет установка ограждений и уменьшение количества так называемых «народных троп», — рассказывает начальник управления Алексей Александров. — Существует возможность установки мобильного приложения, которое при подходе к железнодорожному переходу сообщит об этом владельцу гаджета и прекратит работу телефона в онлайн-режиме. Мы информировали регионы, где наибольшее количество травмированных, данные вопросы рассматривались в правительстве Новосибирской и Кемеровской областей.

Как сообщают в ведомстве, ряд профилактических мер касался непосредственно несовершеннолетних.

— Введены соответствующие уроки в школьный курс ОБЖ, — говорит руководитель отдела криминалистики ведомства Роман Седешев. — Проводилась веерная разъяснительная работа со стороны органов муниципальной власти. Думаю, что комплекс этих действий способствовал снижению травматизма в целом и детского травматизма на железной дороге в частности.

Он не исключает, что на снижение показателей повлияли ограничения, связанные с коронавирусом, когда большую часть времени и дети, и взрослые вынуждены были проводить дома. Всего в 2020 году на транспорте травмированы 203 человека (в 2019-м — 307), на объектах железнодорожного транспорта — 196 (243), из них несовершеннолетних — 12 (26).

Между тем, на сессии горсовета 17 февраля начальник УМВД России по городу Новосибирску Юрий Горчаков сообщил, что за 2020 год в городе подростками совершены 495 преступлений. Он пояснил: по сравнению с 2019 годом, статистика выросла, даже несмотря на то, что около 100 случаев в ней составляют преступления, возбужденные в 2019 году, но дошедшие до суда в 2020-м. Наибольший всплеск был зарегистрирован в Дзержинском районе Новосибирска.

— В основном речь идет о кражах из магазинов. Рецидива не было, — сообщил Горчаков. — Подростки из-за пандемии были переведены на дистанционное обучение, и у нас не было возможности совместно со школами проводить профилактические беседы. Понятно, что никто из них не сидел дома. Задерживать подростков на улице без маски… Одно дело — поругали, но тотально протоколы не составляли, так как это ничего не даст. Вот и пошло шатание.

В феврале 2020 года на заседании комиссии по делам несовершеннолетних прокуратура Новосибирска приводила данные, что в 2019 году на территории города несовершеннолетними совершены 404 преступления — на 17% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Рост преступности со стороны подростков в 2019 году отмечался на территориях Центрального (+41,7%), Ленинского (+16,4%) и Кировского районов (+9,3%) за счет совершения краж, грабежей, разбоев.