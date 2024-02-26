Андрей Гудовский: Борьба за мандаты в горсовет 2025 года в Новосибирске будет очень жесткой

Председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, депутат горсовета Андрей Гудовский рассказал о том, как может измениться горсовет после реализации новой модели выборов мэра, а также о том, какие нормативные акты необходимо принимать на уровне города для увеличения контроля депутатов за деятельностью главы Новосибирска.

Эпохальное событие

— Андрей Эдуардович, можете назвать ключевые итоги вашей работы, как депутата горсовета, в 2024 году?

— Назову один, но самый главный результат. Не только для меня, но и, думаю, для всего состава горсовета как коллегиального органа власти на территории Новосибирска — это принятие новой формы выборов мэра города. Де-факто это произошло в конце 2023 года, но вектор к этим изменениям наметился довольно давно. Для Новосибирска это имеет эпохальное, историческое значение. В городе кардинально изменилась процедура выборов мэра. В новой России у нас всегда были прямые выборы, а сейчас их сменили выборы через горсовет. В такой ситуации в разы выросла роль и ответственность горсовета. Это решение можно сравнить с 2004 годом, когда городской совет депутатов стал отдельным представительным органом власти, параллельным органу местного самоуправления. Напомню, до 2004 года горсовет возглавлял мэр Новосибирска.

Главное — приоритеты развития

— Много ли уже потенциальных участников конкурса по выборам мэра в рамках новой модели заявили о своих планах?

— Подача документов от кандидатов начнется с 1 марта. Но сейчас уже несколько человек заявили о своих планах выйти на конкурс: девелопер Евгений Гаврилов, собственник ООО «Техногаз» (газораспределительная организация) Дмитрий Лукашев. У них есть свое видение развития города, ресурсы, связи.

— Ожидаете кандидата от коммунистов?

— Не исключаю, хотя не понимаю логику, но это их внутренние партийные дела.

Самое главное, что это будут открытые выборы. Не нужно заблуждаться в реальной открытости прямых выборов, от которых сейчас отошел Новосибирск. К ним имели доступ только люди, обладающие финансовым ресурсом, а любые деньги нужно отрабатывать. Кроме того, горожанам выборы мэра были неинтересны, об этом свидетельствует статистика последних выборов градоначальника Новосибирска. Никого не хочу обидеть, но, на мой взгляд, за последние годы ни один мэр Новосибирска не предложил план по стратегическому развитию города. По каким причинам — не знаю и не хочу это обсуждать.

— На что, на ваш взгляд, нужно делать акцент при оценке программы развития Новосибирска, которую будут предлагать кандидаты в мэры?

— Уверен, что в программе нет смысла прописывать, что в городе нужно чистить дороги, бороться с грязью и так далее — это и так всем понятно, об этом сами горожане говорят уже много лет. Главное — показать, какие приоритеты развития Новосибирска видит кандидат, какие стратегические задачи ставит перед собой на ближайшие 5 лет, что хочет получить по истечении этой пятилетки.

На мой взгляд, нужно сделать акцент на такое направление, как развитие строительной отрасли. Для этого у нас есть механизм, который уже отлично себя зарекомендовал, — это комплексное развитие территорий (КРТ). Он выполняет не только социальную функцию в расселении и переселении людей из ветхого и аварийного жилья в современные комфортабельные дома, повышает качество жизни, но и делает наш город красивее, чище и привлекательнее. Кроме того, механизм КРТ добавляет в бюджет доходы. Именно поэтому я предложил рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности отдела КРТ в мэрии, а может, и создания управления КРТ в структуре департамента. Люди в этом отделе сейчас зашиваются, так как им приходится работать с очень большим объемом документов.

Если мы создадим для строителей хорошие условия работы, то за 5 лет наши строители способны вычистить Новосибирск от частного сектора и ветхих домов.

Еще одна серьезная стратегическая задача — развитие дорожной инфраструктуры Новосибирска, комплексное строительство новых дорог, включающих себя развязки, светофорную инфраструктуру, тротуары, перехватывающие автостоянки и прочее.

Развитие транспорта: метро, трамвая, скоростного трамвая — в зависимости от ситуации в конкретном районе Новосибирска и финансовой емкости проекта.

Серьезная стратегическая задача — это повышение качества образования в Новосибирске. Нужно вкладываться в детей, и речь идет не только о строительстве школ, детских садов, их переводе на обучение в одну смену. Это развитие дополнительного образования по новым профессиям: робототехника, IT-технологии, радиотехника и так далее. Нужно оснащать школы современным оборудованием, чтобы дети могли проводить опыты, чтобы у них формировался интерес к естественно-научным и инженерным специальностям. Нужно особое внимание обратить на подготовку грамотных учителей, которых сегодня не хватает в школах. Для этого должен быть муниципальный заказ.

— Вы считаете, что Новосибирск должен прирастать территориями?

— Да, а иначе как город будет развиваться? Мы уже очень тесно инфраструктурно и социально переплетены с Новосибирским районом. Если включить его в состав города, то от этого выиграют и жители, и бизнес города и Новосибирского района. На мой взгляд, это объединение, включая переговорный процесс, вполне реально провести за 5 лет. Город должен развиваться. Добившись реализации этих направлений, мы создадим город, комфортный и приятный для проживания. У нас как минимум уменьшится отток молодежи из города, и Новосибирск будет процветать.

— По факту вы сейчас схематично набросали программу кандидата в мэры. Не могу не задать вопрос: вы сами планируете выставлять свою кандидатуру для рассмотрения на комиссии?

— Нет, не планирую. Меня все равно не поддержат. Я придерживаюсь авторитарного стиля управления, и не все разделяют такой подход.

— Почему вы так думаете?

— Я слишком жесткий человек и неоднократно это подчеркивал в ходе депутатской деятельности. Я не буду долго разговаривать и сразу уволю около 30% чиновников, уберу дублирующие функции, введу ручное управление и личную ответственность оставшихся за принимаемые решения на своем направлении. Все это понимают. Это то, на чем я настаиваю последние три года, но, к сожалению, у меня для этого не хватает полномочий. У горсовета их тоже нет, поэтому мы можем только рекомендовать, настаивать, выставлять оценки мэру Новосибирска.

Результаты работы нашей комиссии, к сожалению, довольно скромные. Во всяком случае я так их оцениваю. Чиновники мэрии пытаются саботировать наши решения, но у них это не получается.

— Можете в такой ситуации дать прогноз о том, кто станет кандидатом? К примеру, во многих городах России, которые также перешли на новую модель выборов мэра, главой города стал чиновник, который исполнял его обязанности.

— Я не хочу делать какие-то прогнозы. Давайте дождемся подачи документов и посмотрим.

Проверка на прочность

— Анализировали ли вы, как смена модели выборов мэра скажется на работе горсовета нынешнего созыва, а также следующих созывов? Новые выборы депутатов состоятся через полтора года, то есть фактически подготовка к ним уже началась.

— Сейчас каждого депутата ждет своеобразная проверка на прочность: насколько их заявление о самостоятельности, об ответственности перед людьми, перед городом соответствуют действительности. Лично я считаю, что сегодня многие депутаты горсовета занимают довольно аморфную позицию. Они активны в «кухонных разговорах», обсуждают кандидатуры мэра, но более серьезную деятельность не ведут. Только наша комиссия выступила с инициативой о проведении опроса о том, каким горожане хотят видеть будущего мэра Новосибирска. Хотя, на мой взгляд, такой опрос должен был проводить горсовет. К моему глубокому сожалению, ни руководство горсовета, ни фракция «Единая Россия», у которой большинство в нашем представительном органе власти, особой инициативы не проявляют.

— На выборах в 2025 году прогнозируется рост конкуренции за мандат горсовета на округах. С чем это может быть связано?

— С ростом роли горсовета, а также его влияния в принятии решений актуальных для города. Именно поэтому я вспомнил 2004 год, когда произошло разделение ветвей власти.

В Новосибирске много неравнодушных людей, которые хотят изменить город. Думаю, что многие из них попробуют пойти в депутаты. А это люди со своим мнением, со своим взглядом на развитие города, с финансовыми ресурсами, авторитетом. Это люди, которые хотят изменить город, которым надоело болото, где мы живем в последние годы. Сейчас они попробуют себя в роли кандидатов в мэры, а потом пойдут на выборы в горсовет следующего созыва.

Уверен, что борьба за депутатские мандаты следующего созыва в Новосибирске будет очень жесткой. Сегодняшнее изменение модели выборов мэра города подтолкнет людей к более активному участию в жизни Новосибирска.

— Ожидаете изменение групп влияния в горсовете? Судя по комментариям в СМИ, фракция «Единой России» в горсовете неоднородна…

— Внутрипартийные фракции, течения, группы имеют место быть в любой партии, общественном объединении. Такие истории происходят во всем мире. Не вижу в этом ничего страшного. Самое главное, чтобы депутаты не были тряпками и умели отстаивать свою позицию. Это хорошо, что они есть, значит, будут переговоры, будет стремление прийти к консенсусу.

Я за обсуждение — и именно поэтому предложил коллегам голосовать на выборах мэра не консолидировано, а каждый сам за себя, как подсказывает совесть, избиратели. Посмотрим, получится или нет.

Выборы 2025 года покажут

— На ваш взгляд, когда можно будет делать первые выводы о качестве работы новой модели выборов мэра?

— Думаю, что полутора лет, как раз до выборов следующего созыва горсовета, для этого будет достаточно. На мой взгляд, при серьезном и вдумчивом подходе для того, чтобы убрать текущие городские проблемы, раздражающие большинство новосибирцев, хватит года-полутора. Для начала придется параллельно менять систему, не исключаю, что управлять городом придется в ручном режиме.

Если мы ошибемся, то через полтора года это будет уже понятно: насколько мэр, которого мы выберем, соответствует чаяниям и запросам горожан.

— Как я понимаю, после усиления роли депутатов горсовета вы вновь будете продвигать свои идеи по административной реформе муниципалитета. Можете обозначить, какие?

— Да, у меня есть свое видение управления городом, которое предполагает серьезные изменения в структуре мэрии. Вместе с депутатом Игорем Кудиным выходили ни раз с этим предложением к бывшему мэру Новосибирска. К сожалению, наши предложения не были поддержаны. После того как будет выбран новый мэр, буду выходить к нему с этими предложениями.

— Вопросы по административной реформе также планируете задавать кандидатам в мэры?

— Обязательно. Мы будем выяснять, какие задачи в этом плане кандидат видит, как планирует их решать.

— На ваш взгляд, насколько сегодня проработан вопрос отзыва мэра в новой модели выборов?

— К сожалению, этот вопрос проработан плохо. Именно эту задачу я ставлю перед собой как глава комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Механизм отзыва есть: два года «неуд» от горсовета при отчете мэра — и мэр снимается с должности. Но его нужно усилить. Однако это вопрос федерального значения, поэтому здесь дорога более длинная и жесткая. Нужно понять, в какие законы нужно вносить изменения, насколько этот механизм поддержат наши коллеги из других муниципалитетов. Они могут сказать, что одной процедуры достаточно и, возможно, будут правы.