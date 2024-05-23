Новую школу построят в Заельцовском районе Новосибирска по нацпроекту

В Заельцовском районе Новосибирска возводится новая школа, которая будет состоять из двух блоков: учебного (площадью около 18 тысяч кв.м) и спортивного (площадью более 2,7 тысяч кв.м). Школа по ул. Кубовой – один из объектов, который строится в регионе по нацпроекту «Образование».
Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил стройплощадку школы и оценил темпы реконструкции объекта. Он отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования – основной вектор работы правительства региона. Для этого в Новосибирской области реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства в рамках национальных проектов.
— Сегодня подрядчик ООО «СУ РСТ» активно возводит корпуса обоих зданий, завершает работы по выносу транзитных сетей с территории школы, прокладывает инженерные сети, необходимые для эксплуатации школы. Уже в следующем году школа откроет двери для своих воспитанников, — сообщил Алексей Колмаков.
Кроме того, в школе появятся помещения для допобразования, а также кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи.
В спортивном блоке расположены большой и малый спортзалы с трибунами.
Фото: freepik.com — freepik
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