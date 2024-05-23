Сотрудник ГИБДД за 400 тысяч помогал ученикам сдавать вождение в автошколе Новосибирска

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области поймали на взятках сотрудника региональной Госавтоинспекции. Материалы были переданы в Следственный комитет, а там возбудили уголовные дела в отношении инспектора и директора автошколы.

― По данным следствия, с ноября 2021 по март 2024 года обвиняемый сотрудник ГИБДД систематически получал взятки. Денежные средства предназначались за успешную сдачу учениками данного учреждения практического экзамена на право управления транспортным средством на общую сумму около 400 тысяч рублей, ― прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Прокуратура сообщает, что сотрудник МВД задержан, ему уже предъявлено обвинение. В ближайшее время его могут отправить в СИЗО. Директору автошколы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Сыщикам предстоит установить также учеников, которые получили права незаконным образом. Возможно, что им заново придется сдавать экзамены. Точное количество человек с купленными удостоверениями пока неизвестно.