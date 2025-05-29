Новую высоковольтную подстанцию возведут в Маслянинском районе

В последних числах мая на стройплощадке новой подстанции «Молзавод» прошло выездное совещание. Эта подстанция, мощностью свыше 14 МВт, предназначена для обеспечения электроэнергией молочного комбината «ЭкоНива». Под руководством Владимира Герасимова, главного инженера «Россети Новосибирск», и Алексея Гвоздева, директора по инвестициям, были рассмотрены ключевые аспекты строительства энергообъекта, расположенного в Маслянинском районе Новосибирской области.

В настоящее время компания «РЭМиС», выступающая в роли подрядчика, занимается подготовкой фундаментов и маслосборников. В дальнейшем планируется установка двух силовых трансформаторов российского производства, каждый мощностью 16 МВА. Параллельно проводится выравнивание территории подстанции и установка контура заземления. Основное оборудование для открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, включая элегазовые выключатели, трансформаторы напряжения и тока, а также ограничители перенапряжения, уже доставлено на объект.

Следующие этапы строительства предусматривают установку оборудования ОРУ 110 кВ, прокладку кабельных линий, монтаж блочно-модульного здания закрытого распределительного устройства (ЗРУ), совмещенного с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ). Подстанция будет оборудована микропроцессорными системами защиты и современными средствами автоматизации.

В рамках реализации проекта энергетики также построят новую линию электропередачи 110 кВ протяженностью 300 метров и произведут замену нескольких опор на существующей линии. Общий объем инвестиций энергетической компании в этот проект оценивается в несколько сотен миллионов рублей.