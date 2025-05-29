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Более 110 тысяч новосибирцев получают зарплату ниже МРОТ

  • 29/05/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Более 110 тысяч новосибирцев получают зарплату ниже МРОТ
Их работодатели находятся на особом контроле налоговиков

В Новосибирской области около 13 тысяч работодателей, которые выплачивают 112 тысячам сотрудников зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или среднеотраслевой по региону. Об этом пресс-служба УФНС сообщила в ответ на запрос Infopro54. По данным Новосибирскстата, в экономике региона заняты 1298,9 тысяч человек, то есть каждый одиннадцатый новосибирец получает официальный доход ниже МРОТ.  Впрочем, в 2024 году их было больше — 116 тысяч (13,7 тысяч работодателей).

— При этом нельзя сказать, что все эти работодатели находятся в зоне риска. При проведении мероприятий налогового контроля устанавливаются сотрудники, работающие по совместительству при неполной занятости (на 0,5 ставки и т.д.), и их заработная плата рассчитывается пропорционально отработанному времени, — пояснили в налоговой.

В УФНС также отметили, что в регионе проводится системная работа, направленная на повышение уровня заработной платы физических лиц за счет легализации доходов и сокращения неформальной занятости.

— С начала 2025 года 5,1 тысяч работодателей, выплачивающих заработную плату в размере ниже МРОТ или ниже среднеотраслевого уровня, изменили модель поведения, увеличив размер выплачиваемой заработной платы. В результате по НДФЛ и страховым взносам в бюджет поступили 550 млн рублей. Это в 1,2 раза превышает показатель прошлого года (473 млн рублей). Кроме того, работодатели заключили 1,6 тысяч новых трудовых договоров с сотрудниками (на уровне прошлого года), — уточняется в ответе на запрос редакции.

За счет мероприятий по выводу зарплаты из тени дополнительно в консолидированный бюджет поступило «зарплатных» налогов в сумме 69,4 млн рублей, что в 1,2 раза больше, чем в прошлом году (59,8 млн рублей).

Напомним, за 2024 год минимальный размер оплаты труда в Новосибирске прибавил почти 20% и на начало 2025 года составлял 19 242 рублей, что на три тысячи меньше средних показателей по России. Многие горожане заявляли, что этого недостаточно. Так, по мнению новосибирцев средний размер МРОТ должен быть 51 300 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство РФ разработало план противодействия нелегальной занятости. В частности, в KPI для губернаторов будет записан показатель трудоустройства на «сером рынке», а также борьба с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : нелегальная занятость МРОТ


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