Участок для завода по производству грузовиков нашли в Новосибирске

Власти Новосибирской области и инвестор нашли участок для строительства крупного завода грузового транспорта.

— Участок подобран. На текущий момент идет проектирование. Это рядом с «Восточный» ПЛП, на восточном выезде из Новосибирска, — сообщил ТАСС министр экономического развития области Лев Решетников.

Министр отметил, что из-за ограниченной доступности кредитных ресурсов реализация проекта может затянуться. Однако работы по его подготовке уже начались.

Напомним, проект строительства этого завода в регионе был одобрен еще в конце 2023 года, то есть почти 1,5 года назад. С предложением о создании предприятия на инвестсовет области вышло ООО «Тренд» (дочерняя структура АО «ФинСиб». — Ред.). На тот момент вложения оценивалась в 19,9 миллиарда рублей.

Ранее отмечалось, что завод будет производить грузовой транспорт весом от 2 до 15 тонн. Первая модель, пятитонный грузовик, выйдет на рынок в 2027 году.

На полную мощность завод должен был выйти к 2029 году. При полной загрузке на предприятии будут трудиться 2070 человек. Средняя зарплата составит 80 тысяч рублей. К 2029 году выручка достигнет 23 миллиардов рублей, чистая прибыль — 3 миллиарда, а бюджетная эффективность — 4 миллиарда.

Инвесторы планировали возводить предприятие в два этапа. На первом собирать машины из отечественных и зарубежных деталей. Для этого построить цеха для рам, кабин и сборочный участок. На втором расширить производство и создать новые цеха для собственных компонентов.