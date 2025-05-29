Участок для завода по производству грузовиков нашли в Новосибирске

Власти Новосибирской области и инвестор нашли участок для строительства крупного завода грузового транспорта.
— Участок подобран. На текущий момент идет проектирование. Это рядом с «Восточный» ПЛП, на восточном выезде из Новосибирска, — сообщил ТАСС министр экономического развития области Лев Решетников.
Министр отметил, что из-за ограниченной доступности кредитных ресурсов реализация проекта может затянуться. Однако работы по его подготовке уже начались.
Напомним, проект строительства этого завода в регионе был одобрен еще в конце 2023 года, то есть почти 1,5 года назад. С предложением о создании предприятия на инвестсовет области вышло ООО «Тренд» (дочерняя структура АО «ФинСиб». — Ред.). На тот момент вложения оценивалась в 19,9 миллиарда рублей.
Ранее отмечалось, что завод будет производить грузовой транспорт весом от 2 до 15 тонн. Первая модель, пятитонный грузовик, выйдет на рынок в 2027 году.
На полную мощность завод должен был выйти к 2029 году. При полной загрузке на предприятии будут трудиться 2070 человек. Средняя зарплата составит 80 тысяч рублей. К 2029 году выручка достигнет 23 миллиардов рублей, чистая прибыль — 3 миллиарда, а бюджетная эффективность — 4 миллиарда.
Инвесторы планировали возводить предприятие в два этапа. На первом собирать машины из отечественных и зарубежных деталей. Для этого построить цеха для рам, кабин и сборочный участок. На втором расширить производство и создать новые цеха для собственных компонентов.
АО «ФИНСИБ» — торгово-производственная компания с головным офисом в Новосибирске. Компания работает с 1996 года и имеет склады в 21 городе России, от Москвы до Владивостока. Сбытовые подразделения работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге.
По данным сервиса Контур Фокус, ч 2021 года информация об учредителях компании закрыта. До 2021 года 100% компании принадлежали директору Константину Подшивалову. Уставный капитал составляет 1 млн рублей. В 2024 году выручка компании составила 11,6 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в 2023 году. Чистая прибыль составила 144,2 млн рублей (-56%). Компания подписала 1464 контракта на сумму 370 млн рублей в качестве поставщика. Чаще всего контракты заключались с ГУФССП России по Новосибирской области.
Подшивалову принадлежит 100% в ООО «Тренд». По итогам 2024 года выручка компании составила 2,9 млрд (- 20%), чистая прибыль 8 млн рублей — (3,4 млн). Компания заключила 844 контракта на 502,4 млн руб.
Ранее редакция сообщала о том, что «Сибэлектротерм» в Новосибирске снова выставили на торги. Требования к покупателю никто смягчать не собирается.
Источник фото: Freepik / Автор — prostooleh
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru