Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

Пока новых ужесточений антикоронавирусных мероприятий в период майских праздников не предполагается. Об этом губернатор области Андрей Травников сообщил в ходе прямой линии с жителями региона.

— Лично я не рассматриваю возобновление каких-то ограничений, которые ранее действовали, — сообщает губернатор. — В основном, я думаю, нам нужно подстраховаться из-за рисков, когда после праздников люди начинают массово приходить в поликлиники. Это отложенный прием, всегда так бывает. Возможны дополнительные меры в поликлиниках, дополнительное тестирование, дополнительный контроль температурного режима. В любом случае жду предложений от Роспотребнадзора и оперативного штаба. Соответствующие рекомендации по поводу майских праздников будем выдавать.

Напомним, что в настоящее время из ранее принятых запретов и ограничений, по сути, остался лишь запрет, связанный с проведением массовых мероприятий. В то же время, как уже неоднократно анонсировалось, празднование Дня Победы в Новосибирске предполагается провести в полноформатном масштабе, как в доковидные времена. При этом проведение массовых публичных мероприятий на 1 мая в Новосибирске отменили.

— Конечно, смотрим на развитие эпидситуации, — рассказывает губернатор. — Готовим полноформатно и парад со зрителями, и «Бессмертный полк». Программа праздника традиционна. Но, конечно, мы не можем обойти вниманием ту спецоперацию, которую проводят наши вооруженные силы. К сожалению, бандеровскую нечисть не зачистили в середине прошлого века. Она оказалась очень опасная, липкая, целый народ заразила. Поэтому в том числе программа Дня Победы будет посвящена истории освобождения Украины от фашистских захватчиков и современной истории освобождения Украины от неонацистов.

Региональный оперштаб по противодействию коронавирусу продолжает отмечать снижение количества новых случаев заболеваемости. За минувшие сутки зафиксированы 154 новых случая. Случаев летального исхода — 7. Госпитализированы 57 человек. Напомним, что пик заболеваемости пришелся на февраль, когда количество новых случаев заражения превышало 5 тысяч в сутки.