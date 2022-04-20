Apple удалил из AppStore приложение TikTok для пользователей из России

Apple продолжает ограничивать количество приложений в AppStore, доступных для россиян: ранее из него исчезли мобильные клиенты подсанкционных банков, а сейчас удалено приложение TikTok. Таким образом, заново установить его на iPhone не получится, но ранее установленное приложение продолжает исправно работать.

В Google Play приложение TikTok пока еще россиянам доступно.

Напомним, в начале марта TikTok объявил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций на территории РФ из-за ужесточения российского законодательства. После начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации, Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, создаваемых украинской стороной, о действиях ВС РФ. В связи с этим президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании до 15 лет за распространение фейков о действиях ВС РФ.