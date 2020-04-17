Новые фавориты в рейтинге от видеосервиса Wink

Видеосервис Wink компании «Ростелеком», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6–12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Предпочтения пользователей в целом по стране продолжают меняться. Усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария.

Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».

Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции. Из зарубежных фильмов на первом месте оказалась недавняя премьера — «Джентльмены» режиссера Гая Ричи.

Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.

— Wink еще в середине марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Кроме того, Wink предоставил возможность бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых — Mezzo, Museum и iConcerts. Сейчас сибиряки также могут в открытом доступе выбрать фитнес-тренировки, кулинарные курсы, видео-путешествия и школьные уроки, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Более 70% новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер», который появился только в конце марта. «Трансформер» — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит.

Топ-5 российского кино:

1 (1). «Лед 2»;

2 (2). «Союз спасения»;

3 (4). «Вторжение» (2019);

4 (-). «Балканский рубеж»;

5 (-). «Я худею».

Топ-5 российских сериалов:

1 (1). «Корни»;

2 (-). «Молодежка»;

3 (-). «Сваты»;

4 (-). «Ивановы-Ивановы»;

5 (-). «ИП Пирогова».

Топ-5 мультфильмов:

1 (-). «Приключения Ам Няма»;

2 (1). «Маша и Медведь»;

3 (-). «Вспыш и чудо-машинки»;

4 (-). «Тайная жизнь домашних животных»;

5 (-). «Камуфляж и шпионаж».

Топ-5 видеоконтента в образовании, развитии, культуре:

Полина Гагарина, живой онлайн-концерт 10 апреля 2020 года; Группа «Ария», запись живого онлайн-концерта от 3 апреля 2020 года; «Лицей. Школьная программа» (онлайн-уроки для 5–11 классов); «Онлайн-тренировки. UFC GYM»; «Кулинарный поединок с Джейми Оливером».

Топ-5 зарубежного кино:

1 (2). «Джентльмены»;

2 (-). «Только ты»;

3 (4). «Джон Уик 3»;

4 (3). «Бладшот»;

5 (-). «Ford против Ferrari».

Топ-5 зарубежных сериалов:

1 (1). «Ходячие мертвецы»;

2 (-). «Во все тяжкие»;

3 (2). «Друзья»;

4 (-). «Сопрано»;

5 (4). «Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей).

В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой компании