Новые фавориты в рейтинге от видеосервиса Wink

Видеосервис Wink компании «Ростелеком», который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, представляет рейтинг просмотров за третью неделю (6–12 апреля 2020 года) после усиления мер по изоляции людей дома. Предпочтения пользователей в целом по стране продолжают меняться. Усиливается тенденция прошлой недели, когда был зафиксирован рост спроса на образовательный и развивающий контент, прежде всего в категориях фитнес, школьные видеоуроки и кулинария.
Интересные различия отмечены в просмотре российских и зарубежных сериалов. Среди российских лидируют добрые семейные истории для разных возрастов, например, «Сваты» или «ИП Пирогова». А из зарубежных сериалов в топе хорроры и криминал, такие как «Ходячие мертвецы» и «Во все тяжкие».
Среди российских фильмов в число лидеров попала комедия «Я худею», что, возможно, отражает озабоченность зрителей своей физической формой в условиях изоляции. Из зарубежных фильмов на первом месте оказалась недавняя премьера — «Джентльмены» режиссера Гая Ричи.
Событием прошлой недели стал живой онлайн-концерт Полины Гагариной, который эксклюзивно показывал Wink. Его посмотрели с 530 000 устройств, включая телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки.
— Wink еще в середине марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Кроме того, Wink предоставил возможность бесплатно смотреть лучшие телеканалы о театрах, музеях и концертах, в числе которых — Mezzo, Museum и iConcerts. Сейчас сибиряки также могут в открытом доступе выбрать фитнес-тренировки, кулинарные курсы, видео-путешествия и школьные уроки, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.
Более 70% новых подписчиков Wink выбирают тарифный план «Трансформер», который появился только в конце марта. «Трансформер» — это тариф, который пользователь может собрать как конструктор в соответствии со своими интересами: выбрать и платить только за тот контент, который он реально смотрит.
1 (1). «Лед 2»;
2 (2). «Союз спасения»;
3 (4). «Вторжение» (2019);
4 (-). «Балканский рубеж»;
5 (-). «Я худею».
1 (1). «Корни»;
2 (-). «Молодежка»;
3 (-). «Сваты»;
4 (-). «Ивановы-Ивановы»;
5 (-). «ИП Пирогова».
1 (-). «Приключения Ам Няма»;
2 (1). «Маша и Медведь»;
3 (-). «Вспыш и чудо-машинки»;
4 (-). «Тайная жизнь домашних животных»;
5 (-). «Камуфляж и шпионаж».
1 (2). «Джентльмены»;
2 (-). «Только ты»;
3 (4). «Джон Уик 3»;
4 (3). «Бладшот»;
5 (-). «Ford против Ferrari».
1 (1). «Ходячие мертвецы»;
2 (-). «Во все тяжкие»;
3 (2). «Друзья»;
4 (-). «Сопрано»;
5 (4). «Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей).
В скобках указано место в топ-5 на предыдущей неделе.
Возраст 18+
Фото предоставлено пресс-службой компании
Популярное с сайта