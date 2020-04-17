SKY GROUP диверсифицирует производство

— Совместно с китайскими коллегами, у которых мы размещаем заказы на производство лифтов (SKY LIFT подразделение группы в КНР. — Ред.), мы разработали новое оборудование — блок-вентилятор для очистки воздуха в кабине и лифтовой шахте на 7 степеней защиты мощностью 500 Вт. Он на 99% очищает воздух в кабине, стоит 1,5 тысячи долларов. Недавно эту новинку мы запустили в продажу на российском рынке, — рассказал InfoPro54 президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов.

Кроме того, компания разработала устройство для очистки поручней эскалаторов в метро, торговых центрах и т.д.

— Эту разработку мы довели до ума, запустили в производство и вывели в продажу в течение всего двух месяцев. Жизнь заставила, — констатировал Литвинов.

По его словам, новые продукты компании он недавно показывал мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Глава города поручил коллегам изучить возможность установки блок-вентиляторов в лифтах мэрии, а устройств для очистки поручней — в метрополитене. Интерес к «антивирусной» продукции SKY GROUP проявляют и в других городах России, а также за рубежом.

Литвинов затруднился оценить, как изменится объем производства предприятия в 2020 году с учетом расширения ассортимента продукции, отметив, что все будет зависеть от объемов жилищного строительства. Судя по статистике, пока на этом сегменте во многих странах мира пошел спад. С другой стороны, у новосибирской компании может появиться возможность выйти на новые рынки.

— К нам обратились заинтересованные люди из Швейцарии. Предложили открыть у них в стране дополнительный офис. Пока думаем, считаем, насколько это будет эффективно для логистики и экономически выгодно, — пояснил собеседник InfoPro54.

Об объеме продаж продукции ГК SKY GROUP за границу в 2019 году, а также о том, сколько компания планирует реализовать в 2020-м, Литвинов говорить отказался, отметив, что это коммерческая информация

ГК SKY GROUP начала формироваться в 2008 году. Основными видами деятельности компании являются: осуществление функций заказчика-застройщика, организация управления строительством, осуществление функций генерального подрядчика, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования. ООО «SKY LIFT» занимается производством лифтов различных типов и назначения — от пассажирских и грузовых лифтов в жилых домах до коттеджных. Контрактное производство комплектующих и оборудования размещено в КНР, сборочное — в Новосибирской области.

Фото предоставлено ГК SKY GROUP