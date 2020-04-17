«Посещение поликлиники становится опасным делом»

Исполнительный директор «Ассоциации руководителей медорганизаций Сибири» (АРМОС) Елена Бобяк считает, что к эпидемии коронавирусной инфекции подготовится было невозможно, но при этом уверена, что в ходе борьбы с заболеванием был сделан ряд серьезных ошибок.

— Елена, как вы оцениваете подготовку новосибирских учреждений здравоохранения к пандемии? Не обязательно по коронавирусной инфекции, а в принципе к такой ситуации. Смогли бы они справится с потоком заболевших, который сейчас регистрируется в Москве?

— Лично мое мнение: к этой ситуации никто не было готов. Человечество впервые за последние 100 лет столкнулось с настолько инородным для нашего организма вирусом, к которому вообще нет иммунитета. В федеральном законодательстве о чрезвычайных ситуациях, а также в отраслевых нормативных актах четко прописано, как нужно действовать, когда возникает опасность заболевания большого количества граждан особо опасными инфекциями. COVID-19 отнесли к особо опасным заболеваниям. При этом мы не знаем точного количества зараженных. У коронавируса большая контагиозность, вирулентность, он может быть опасен для определенной категории людей. Нельзя сравнивать COVID-19 с ОРВИ и гриппом. Считаю, что карантинные меры, которые принимаются руководством многих стран, и России тоже, совершенно оправданы и приняты после оценки, в том числе экономических рисков.

Что касается запасов респираторов, масок, защитных костюмов, то никто не мог предугадать, что они понадобятся в таких количествах. В решении этого вопроса большую роль играют органы власти, которые обязаны организовать производство средств индивидуальной защиты, в том числе более высокого класса для работы с особо опасными инфекциями. Бизнес на такие инициативы, как правило, отзывается очень хорошо. Главное — максимально быстро провести торги и разместить госзаказы.

— Какие ошибки, на ваш взгляд, были сделаны, с точки зрения обеспечения медучреждений, организации карантина, подготовки площадок для госпитализации больных и пациентов с подозрением на коронавирус?

— Самая главная ошибка — это логистические недоработки по маршрутизации пациентов. В самом начале эпидемии, когда люди возвращались в Россию из-за рубежа, приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга их отправляли на самоизоляцию, но при этом к ним на дом начинали ходить медики, которые не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Они брали тесты, а потом шли к другим пациентам, к коллегам в поликлиники. Речь идет об участковых, врачах скорой помощи. Скорее всего, многие из них сейчас являются вирусоносителями и продолжают общаться с пациентами. Это очень опасно с точки зрения эпидемиологии. На мой взгляд, весь медперсонал, работавший с такими пациентами, сейчас нужно обследовать, чтобы понимать, какие действия необходимо предпринимать.

Аналогичная ситуация происходила с пациентами с вирусными двусторонними пневмониями. До издания приказов минздрава по маршрутизации они размещались в обычных стационарах. На мой взгляд, ни в коем случае нельзя везти в стационар бессимптомных пациентов с кашлем, насморком и ОРВИ. Госпитализировать нужно только тяжелых пациентов. Сейчас в больницах не хватает ресурсов для оказания помощи больным в тяжелом состоянии. Зачем увеличивать нагрузку на врачей? Им ведь приходится работать еще и с обычными заболеваниями: инфаркт, инсульт, травмы и т.д. Поток этих пациентов тоже никто не отменял. При этом разделить потоки больных с разными заболеваниями сегодня крайне сложно.

В целом, я считаю, что сейчас посещение поликлиники становится опасным делом, так как мы не знаем, кто там является вирусоносителем. Лично я своим клиентам крайне не рекомендую обращаться к врачам, вызывать участкового при минимальных симптомах: при субфебрильной температуре (до 37,5 градусов), кашле без отдышки, насморке. Лучше сидите дома.

Крайне важно во время эпидемии выстроить грамотную работу власти со СМИ, предоставлять максимально открытую и оперативную информацию через официальные каналы, чтобы предотвратить распространение слухов. Очень важна реально работающая «горячая линия», где на вопросы граждан должны отвечать профессионалы. Мои клиенты тестировали этот канал в Новосибирске. Дозвониться по нему было очень сложно, а специалист не мог ответить на вопросы.

Необходимо перенести фокус внимания с запугивания «сидите дома, а не то умрете, заплатите штраф и т.д.» на другие мотивации. На молодежь, трудоспособное население такие аргументы действуют очень слабо. Нужно объяснять, что мы можем стать переносчиками вируса, заразить других людей, в том числе из группы риска, то есть мы берем на себя ответственность за их здоровье. Мне кажется это более сильная мотивация.

— Оцените эффективность работы фарморганизаций/аптек (рост цен на маски, противовирусные препараты и т.д). Насколько этот сегмент оказался готов к пандемии?

— И он был не готов. Как розничные сети аптеки не могли предоставить покупателям необходимый товар — средства индивидуальной защиты — в необходимых объемах, возник дефицит. Когда эта продукция появилась у производителей, то цены на нее выросли в несколько раз. На мой взгляд, сейчас жестко регулировать стоимость средств индивидуальной защиты бессмысленно. Аптеки просто перестанут их продавать, и они станут недоступны для граждан.

— Какие выводы необходимо сделать органам власти из ситуации с коронавирусом, чтобы при повторении вспышки этого или другого подобного заболевания предпринимать более грамотные действия?

— На мой взгляд, какие-то выводы делать рано. Сейчас слишком быстро меняется ситуация, а значит, и принимаемые решения. Сегодня главная задача — максимально сократить количество возможных жертв.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено Еленой Бобяк