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«Новые люди» и «Зеленые» определились с кандидатами на выборы в Госдуму в Новосибирске

  • 08/07/2021, 09:50
Автор:
Новости Новосибирска
В списках есть как старые, так и новые лица.

В общефедеральной части списка ожидаемо находятся два человека — лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Соответствующее решение было принято на третьем съезде партии, который прошел в Москве. Кроме того, партия выдвинула кандидатов по 37 территориальным группам (всего 239 кандидатов) и 215 кандидатов по одномандатным округам.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе партии, региональный список возглавит депутат Заксобрания Дарья Карасева. В областном списке — Наталья Пинигина, Андрей Теряев, Сергей Левшенков.

В целом, в сентябре кандидаты от партии «Новые люди» примут участие в выборах депутатов болеем чем 30 заксобраний и шести городских советов.

Что касается партии «Зеленые», то решение о выдвижении кандидатов было озвучено вчера на пресс-конференции по итогам съезда. Как пояснил Infopro54 глава реготделения «Зеленых» в Новосибирской области Игорь Украинцев, он пойдет от партии в Госдуму от Новосибирской области по 135 округу. По списку от территориальной группы, в которую вошли Новосибирская и Кемеровская области, вторым номером идет Иван Стариков. Возглавляет группу также Украинцев.

Ранее своих кандидатов назвали «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия». «Родина». По округу №135 выдвинуты главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский (ЕР), экс-депутат, эксперт мэрии Андрей Жирнов (КПРФ), депутат З эхаксобрания Константин Антонов («Родина»), Денис Родин («Справедливая Россия»). По округу №136 — действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЕР), бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, эксперт мэрии Ренат Сулейманов (КПРФ), Алексей Златомрежев  («Родина»), Александр Прохоров («Справедливая Россия»). По округу №137 — научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко (ЕР), экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов (КПРФ), депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Родина»), депутат Заксобрания Александр Аксененко («Справедливая Россия»). По округу №138 — депутат Госдумы Виктор Игнатов (ЕР), депутат Заксобрания Роман Яковлев (КПРФ), Дмитрий Лукашев («Родина»), Андрей Филимошкин («Справедливая Россия»).

Выборы Госдумы пройдут 17−19 сентября.

Фото с сайта Госдумы

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : партии выборы в Госдуму власть


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