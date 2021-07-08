S7 Airlines начала дублировать обозначение рядов шрифтом Брайля

— В дальнейшем на всех наших новых воздушных судах, получаемых c заводов-производителей, ряды пассажирских кресел будут обозначаться с помощью тактильной маркировки, — говорит Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Airlines.

Кроме того, в новом A320neo салон эконом-класса оборудован креслами Essenza от производителя Geven. Данный тип кресел отличается легким весом, что позволяет сократить потребление топлива. Это, в свою очередь, окажет позитивный эффект на снижение выбросов в окружающую среду.

Самолет Airbus A320neo оснащен вместительными багажными полками, в салоне доступно большое пространство для ног. Все кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными держателями для мобильных устройств.

Новый лайнер S7 Airlines рассчитан на перевозку 8 пассажиров в бизнес-классе и 156 пассажиров — в экономическом.