Новые марки автомобилей появятся на отечественном авторынке до конца года

Китайская Haval запустит в нашей стране два новых бренда — полностью электрические автомобили ORA и гибридные кроссоверы WEY, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Автостата». Кроме того, уже в октябре на отечественном авторынке появятся и другие новинки: седан Livan S6 Pro, кроссовер Haima 8S, компакт-вэн Haima 7X, совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia (с седаном D60 Plus) и др., а также российский пикап Sollers ST6.

При этом отмечается, что в конце августа британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, официально заявила, что в ближайшей перспективе появится в РФ с кроссовером One и лифтбеком 7 Trophy+.

Ранее редакция сообщала, что с 23 октября для физлиц ужесточат правила ввоза автомобилей из-за границы.