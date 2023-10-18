Штрафы для хозяев животных одобрили новосибирские депутаты

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области одобрили введение региональных штрафов для хозяев собак и кошек. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Закон позволит ввести ответственность за содержание животных в помещениях общего пользования или на общественных территориях, а также установит нормативы по количеству питомцев.

Например, в квартире на одну крупную собаку должно приходиться не менее 12 кв. м жилой площади. Столько же — на двух собак мелких пород или трех кошек.

Для частного дома четвероногий друг потребует не менее 50 кв. м земли, а за отсутствие табличке «Во дворе собака» нужно будет заплатить 1000 рублей.

А за выгул собаки пьяным можно получить штраф в 3000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что владельцы неуправляемых собак могут заплатить крупный штраф за укусы питомцев, причинившие вред здоровью.